3 Quotengeheimnisse

Bei Kabel Eins räumte «Rosewood» ab und bei RTL punkteten «Die schönsten TV Tänze der Welt».

Der Fernsehsender Kabel Eins wiederholte in der Nacht auf Samstag eine etwas ältere Sendung. Es dreht sich um das Format «Rosewood», das mit Morris Chesnut, Jaina Lee Ortiz und Gabrielle Dennis besetzt war. Die 44-teilige Serie kam zwischen 03.15 und 05.00 Uhr auf bemerkenswerte 0,22 und 0,19 Millionen Zuschauer, sodass man auf 8,4 und 9,3 Prozent Marktanteil kam. Bei den Umworbenen fuhren die zwei Episoden sagenhafte 16,0 und 15,3 Prozent Marktanteil ein.Bei RTL hat die Nacht zum Samstag vergleichsweise schwache Quoten erzielt. Allerdings hatte man eine 19-minütige Show im Programm, deren Name Programm ist. Obwohl das Vor- und Nachprogramm nur unterdurchschnittliche Werte erzielte, kam die Fernsehstation um 05.20 Uhr auf 0,25 Millionen Zuschauer und 11,4 Prozent. Mit 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige sicherte sich die Kölner Fernsehstation einen sagenhaften Marktanteil von 22,1 Prozent. (Die Ausstrahlung am Samstagmorgen ist aber nur eine Wiederholung von Freitagabend, auch da lief es mit 15,6 Prozent im Anschluss an «Let’s Dance – Die große Profi-Challenge» sehr gut.)Beim Sender Nitro wiederholte man die Serie «Miami Vice». Ab 5.20 Uhr gab es zwei Klassiker zu sehen. Die erste Geschichte lockte 60.000 Zuschauer an, die zu tollen 2,6 Prozent Marktanteil führten. Diese Ausgabe verbuchte weit überdurchschnittliche 2,7 Prozent in der Zielgruppe, danach konnte man sich über 3,9 Prozent Marktanteil freuen. Mit «Ein Colt für alle Fälle» markierte die Fernsehstation sogar bis zu 5,3 Prozent Marktanteil.