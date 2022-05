«Jauch gegen»: Auch Oliver Welke war kein Quotenbringer

Quotennews

Während Hans Sigl vor allem das ältere Publikum zum Einschalten bewegte, war Oliver Welke etwas erfolgreicher in der Zielgruppe. Dennoch verblieb das Quizformat unter dem Senderschnitt.

Eigentlich hätte am gestrigen Montag zunächst Horst Lichter gegen Günther Jauch in der Quizsendungantreten sollen, doch kurz nach der Bekanntgabe des Duells des Trödel-Händlers und des «Wer wird Millionär?»-Moderators verschob RTL das Aufeinandertreffen auf kommende Woche. Stattdessen bat Jauch Oliver Welke zum Duell, der Kölner Sender tat dies wohl auch, um das Format ein wenig in der werberelevanten Zielgruppe zu pushen. Dort waren die ersten beiden Folgen, in denen sich Jauch mit «Bergdoktor»-Darsteller Hans Sigl konkurrierte, weniger beliebt als beim älteren Publikum.Insgesamt holte «Jauch gegen Sigl» Anfang April Marktanteile von guten 11,2 und 10,6 Prozent, wohingegen in der Zielgruppe lediglich 9,8 und 9,4 Prozent zu Buche standen. Mit Welke, der freitags im ZDF jede Woche zweistellig – teilweise sogar mehr als 20 Prozent – bei den Jüngeren punktet, sollte dieser Wert wohl erhöht werden. Wirklich gelingen sollte dieses Unterfangen nicht, dennfuhr mit 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von nur leicht verbesserten 10,0 Prozent ein. Insgesamt schalteten das von Oliver Pocher moderierte Quiz-Format 2,38 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, der Marktanteil belief sich auf 10,1 Prozent, der bislang niedrigste Wert.Die fast dreistündige Sendung wurde um 22:15 Uhr vonunterbrochen, was der Nachrichtensendung zu einer Reichweite von 1,88 Millionen verhalf. Die Einschaltquoten lagen bei ordentlichen 8,9 Prozent bei allen und ausbaufähigen 8,8 Prozent bei den jüngeren Zuschauern.beendete den Montagabend vor 1,23 Millionen Interessierten. Das Programm, das sich diesmal mit der beliebten Urlaubsinsel Mallorca beschäftigte, verbuchte Marktanteile von 10,9 respektive 12,3 Prozent.