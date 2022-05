Paramount+ beendet «The Good Fight» nach Staffel 6

US-Fernsehen

Robert und Michelle King wollen die Serie auf dem Höhepunkt beenden. Im September starten die zehn finalen Folgen.

Die kommende Staffel vonwird die letzte sein. Die Showrunner Robert und Michelle King bestätigten das Ende der Serie und begründeten dies damit, „die Gastfreundschaft nicht überbeanspruchen“ zu wollen, wie Robert King dem US-Branchendienst ‚Variety‘ mitteilte. Die finalen zehn Episoden der sechsten Staffel starten am 8. September beim Streamingdienst Paramount+. Das Showrunner-Duo aus Ehemann und Ehefrau möchte den «The Good Wife»-Spin-off auf dem Höhepunkt beenden.„Wir hatten das Gefühl, wir könnten die Show mit einem ziemlich großen Knall beenden“, sagte Robert King. „Das ist besser, als in die Saison zu kommen, in der wir Schwierigkeiten haben, eine Handlung zu finden. Wir dachten, die sechste Staffel könnte uns ziemlich großartig von der Bühne holen.“ Die Anfänge von «The Good Fight» fielen mit dem Aufstieg von Trump und der zunehmenden Schärfe, Parteilichkeit und dem Zusammenbruch kultureller Normen zusammen, die den Kings und ihrem Team reichlich Stoff für eine Serie lieferten, die die Surrealität der letzten sechs Jahre geschickt einfing. Die Kings, die gemeinsam mit Phil Alden Robinson «The Good Fight» geschaffen haben, sagten, dass die letzte Staffel Themen aus dem Ende der fünften Staffel aufgreifen wird, die den realen Anstieg extremistischer Gewalt in den USA und die Bedrohung des Rechtsgrundsatzes untersuchte.„Heutzutage ist Bürgerkrieg und das ist mehr als nur eine Metapher für die Kanzlei. In den Straßen von Chicago kommt es zu Unruhen und sie sind umzingelt“, sagte Michelle King gegenüber Variety. „Wie führen Sie Ihr Geschäft – das Geschäft der Gerechtigkeit – währenddessen durch?“„Robert und Michelle nahmen die Knochen ihres Netzwerk-Hits «The Good Wife», der kreative Grenzen sprengte, und verwandelten ihn in eine unverkennbare Streaming-Serie. Es ist eine Serie, die den Zeitgeist der nationalen Denkweise aufgreift, um die Absurdität und Angst einer Nation im kulturellen und politischen Wandel künstlerisch aufzuzeigen“, sagte David Stapf, Präsident der CBS Studios.