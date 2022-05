Profi-Challenge bei «Lets Dance» noch gefragter als im Vorjahr

Quotennews

Die Sonderausgabe, die eine Woche nach dem Finale läuft, kann schon beinahe mit dem Niveau der regulären Ausgaben mithalten.



Der diesjährige Sieger von «Let’s Dance» stand schon in der vergangenen Woche fest. René Casselly hatte den Titel gemeinsam mit der Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger eingefahren. Doch ohne Promis wurde diese Woche in Rahmen voneine weitere Auszeichnung vergeben. Die Profitänzer standen im Fokus und zeigten in Paaren ihr Können. Zum Siegerpaar wurden von den Zuschauern schließlich Renata Lusin und Christian Polanc gekürt.Für das Finale hatten in der Vorwoche 3,94 Millionen Fernsehende eingeschalten. Wenig überraschend lief die gestrige Sonderausgabe mit 3,21 Millionen Zuschauern unter diesem Niveau. Es wurde allerdings ein hervorragender Marktanteil von 14,4 Prozent ermittelt. Damit war man erfolgreicher als im Vorjahr, als die Profi-Challenge eine Reichweite von 3,08 Millionen Menschen erzielt und starke 12,4 Prozent Marktanteil eingefahren hatte. Die 1,01 Millionen Umworbenen kamen damals auf überzeugende 17,5 Prozent. Hier konnten die 0,88 Millionen Jüngeren gestern nicht mithalten, überzeugten mit hohen 17,0 Prozent aber dennoch.Im Anschluss drehte sich beiweiterhin alles ums Tanzen. Es saßen noch immer 1,80 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm. So kletterte der Marktanteil nun sogar auf einen tollen Wert von 15,4 Prozent. Die Zielgruppe bestand ab 23.45 Uhr noch auf 0,49 Millionen Werberelevanten. Es stand eine sehr gute Sehbeteiligung von 15,6 Prozent auf dem Papier.