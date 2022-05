Dunja-Hayali-Talk läuft schlecht, «Das Literarische Quartett» weiter mau

Quotennews

Um 13.00 Uhr strahlte das ZDF eine Diskussion vom Katholikentalk aus Stuttgart aus.

aus. Die Sendung mit Schriftstellerin und Publizistin Thea Dorn, das im Foyer des Berliner Ensembles aufgezeichnet wurde, erreichte 0,54 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 4,2 Prozent ein. Beim jungen Publikum standen nur 0,09 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei 2,8 Prozent.



Seit Mittwoch bis einschließlich Freitag findet der 102. Deutsche Katholikentag in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart statt. Im Zentrum dieser Veranstaltung stand auch die Talkshow, das einstündige Event wurde von Dunja Hayali moderiert.Johanna Beck, Betroffene sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und die Journalistin Annette Zoch, die für die Süddeutsche Zeitung über Kirche und Religion berichtet, nahmen an der einstündigen Veranstaltung teil. 0,44 Millionen Menschen sahen das Gespräch aus dem Foyer des Landtages von Baden-Württemberg. Der Marktanteil hätte man 4,8 Prozent besser ausfallen können. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,05 Millionen verbucht, die zu 2,4 Prozent führten. Anhand der Quoten lässt sich festhalten: Offenbar brauchen nur noch sehr wenige Menschen die KircheNach «Markus Lanz» (1,86 Millionen), der schon um 22.00 Uhr auf Sendung geschickt wurde, strahlte das ZDF eine neue Ausgabe von <