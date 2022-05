VOX räumt die private Mittwochs-Primetime ab

Quotennews

Keine Show, kein Magazin, kein Reality-Format! VOX sichert sich am Mittwoch mit einer Komödie den privaten Reichweiten-Sieg!

Ein Sieg, der bei VOX sicherlich nicht allzu oft eingefahren werden wird. Mitfeierte der Sender mit der roten Kugel nicht nur einen äußerst erfolgreichen Abend, es werden außerdem noch sämtliche Konkurrenten hinter sich gelassen. Und mitbei ProSieben bei RTL und dembei RTLZWEI war die Konkurrenz keine kleine. Doch alles der Reihe nach. Am wenigsten erfolgreich konnte sich RTLZWEI an diesem Abend präsentieren, der «Kampf der Realitystars» holte lediglich 0,83 Millionen Zuschauer nach Grünwald, der Marktanteil landete bei ordentlichen 3,5 Prozent. Auch die Zielgruppe war hier das schwächste Glied mit 0,42 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,3 Prozent.Davor positionierte sich ProSieben mit Pufpaff und. Hier folgten 0,92 Millionen Zuschauer dem Primetime-Programm, sodass der Marktanteil sich auf 3,9 Prozent einstellte. Die Zielgruppe gefiel hier mit 0,59 Millionen Umworbenen bereits besser, auch der Marktanteil von 12,1 Prozent spricht hier eine klare Sprache. Wobei bei der roten Sieben bedacht werden muss, dass die Primetime deutlich kürzer lief, beiab 21:25 Uhr lag die Reichweite bereits bei schwachen 0,48 Millionen Zuschauern und 0,29 Millionen Umworbenen. Die Marktanteile sanken daher früh auf 2,1 und 5,6 Prozent. Damit bleibt der ärgste Verfolger RTL mitDie Show holte sich gute 2,02 Millionen Zuschauer und daher einen Marktanteil von 8,5 Prozent. Die Zielgruppe gefiel mit 0,72 Millionen 14- bis 49-Jährigen mit Abstand am besten am gestrigen Abend, der Marktanteil sprang auf starke 14,4 Prozent. Alle genannten Werte sind wohl in Größenordnungen, in denen sonst ein VOX-Film nicht wirklich denkt. Dochsprang mit 2,07 Millionen Zuschauern ab drei Jahren kurzerhand an die private Spitze der Reichweiten. Mit 0,56 Millionen Umworbenen reichte es nicht gänzlich zum Tagessieg, dennoch überzeugen auch hier 11,1 Prozent Marktanteil völlig. Insgesamt konnte sich der Sender einen Marktanteil von 8,7 Prozent sichern.