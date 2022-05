NDR zeigt «Sesamstraße» auch auf Ukrainisch

Vermischtes

Das Angebot richtet sich an Kinder, die vor dem Ukraine-Krieg flüchten mussten.

Die ARD erweitert ihr Angebot, das sich speziell an geflüchtete Menschen aus der Ukraine richtet. Wie der NDR nun bekannt gab, wird «Die Sesamstraße» künftig in der ARD Mediathek und auf kika.de auch in ukrainischer Sprache angeboten werden. Auf beiden Kanälen ergänzen die kurzen Filme mit Elmo, Ernie, Bert und weiteren bekannten Puppen das Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender, das speziell für vor dem Krieg geflüchtete Kinder aus der Ukraine geschaffen wurde.Zu sehen sind unter anderem Spots aus der Reihe «Ernie und Bert im Land der Träume». In der Knetanimation erleben Ernie und Bert verrückte Abenteuer. Ihr fliegendes Bett trägt sie jedes Mal zu einem neuen Ort im Traumland. Mal landen sie auf einer einsamen Insel, mal am Südpol, mal verschlägt es sie sogar auf einen anderen Planeten. Mit dabei sind auch Elmo mit Clips aus der Serie «Elmos Welt» und Graf Zahl, der die «Zahl des Tages» vorstellt.Die ukrainisch synchronisierten Filme stammen aus dem internationalen Angebot des Sesame Workshops, mit dem der NDR bei der Produktion der deutschen Sesamstraße seit Jahrzehnten zusammenarbeitet.Zuvor hatte die ARD bereits viele Geschichten von «Sandmännchen», «Maulwurf» oder «Shaun das Schaf», bei denen keine Übersetzung notwendig ist, in der ARD Mediathek gebündelt. Dazu gibt es «Maus»-Sachgeschichten auf Ukrainisch und auch die kindgerechte Möglichkeit, erste kleine Sätze auf Deutsch zu lernen ( Quotenmeter berichtete ).