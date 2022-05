Primetime-Check, Sonntag, 29. Mai 2022

Primetime-Check

«Tatort» gegen «Katie Fforde», «Manhatten Queen» oder «Jumanji» und dann war da noch das «Hot oder Schrott – Promi Spezial». Wer holte sich am Sonntagabend die besten Reichweiten?

Das Erste startete den Sonntagabend mit dem klassischen Programm: derholte 7,06 Millionen Zuschauer zum Ersten, der Marktanteil lag bei guten 23,8 Prozent. Die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren präsentierten sich bei 1,67 Millionen Zuschauern und 22,7 Prozent am entsprechenden Markt. Im Anschluss liefvor noch 2,62 Millionen Zuschauern und 0,27 Millionen Jüngeren, die Marktanteile sanken demnach auf 12,7 Prozent gesamt und 5,1 junge Prozent. Im Zweiten versuchte sichund es sollten 4,56 Millionen Zuschauer sowie 0,37 Millionen jüngere Fersehenden dem Programm folgen. Damit reicht es beim Zweiten zu einem Marktanteil von 15,4 Prozent am Gesamtmarkt und 5,0 Prozent am jungen Markt. Das im Anschluss laufendesicherte noch 4,54 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,0 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern verblieben 9,3 Prozent Anteil am Markt bei 0,58 Millionen Zuschauern.Die Privaten von Sat.1 starteten mit dem 2018-Filmin den Abend. Vor den Bildschirmen ließen sich 0,81 Millionen Zuschauer und damit ein Marktanteil von 2,9 Prozent registrieren. Aus der klassischen Zielgruppe verfolgten 0,4 Millionen Umworbene den Film mit Jennifer Lopez, der Marktanteil lag damit bei entsprechenden 5,8 Prozent. Auch ProSieben wollte es mit einem Film wissen.holte 1,5 Millionen Zuschauer nach Unterföhring, davon ließen sich 0,82 Millionen der Zielgruppe zuschreiben. Die Marktanteile lagen demnach bei insgesamt 5,6 Prozent und starken 12,3 Prozent am Zielgruppen-Markt.Auch RTL und RTLZWEI entschieden sich für Filme. In Köln wollten 1,31 Millionen Zuschauersehen. Der Marktanteil des Films damit bei 4,7 Prozent. Aus der Zielgruppe verfolgten 0,55 Millionen Umworbene das 2017-Remake, somit ergab sich ein guter Marktanteil von 8,0 Prozent. Bei RTLZWEI gab es. Den Sci-Fi-Film wollten sich ebenfalls 0,81 Millionen Zuschauer ansehen, der Marktanteil schraubte sich damit auf 2,9 Prozent. In die klassische Zielgruppe konnten 0,33 Millionen Umworbene eingeordnet werden, womit es in Grünwald zu 4,8 Prozent Anteil am entsprechenden Markt reichte.Einzig VOX und Kabel Eins sollten am gestrigen Sonntag die Show-Fans bespielen. Die rote Kugel sendeteund Kabel Eins blieb bei. Bei VOX schauten 1,22 Millionen dem Spezial zu, wovon sich 0,55 Millionen den 14- bis 49-Jährigen zuordnen ließen. Somit ergab sich ein entsprechender Marktanteil von 4,8 Prozent, während es am Zielgruppen-Markt zu entsprechenden 8,7 Prozent reichte. Die «Trucker Babes» holten 0,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 0,33 Millionen Zielgruppen-Zuschauer zu Kabel Eins. In Marktanteilen gesprochen, ergaben sich insgesamt 2,7 Prozent und 4,7 entsprechend junge Prozent.