Vier private Filme - Ein Sieger?

Quotennews

Nach dem «Ninja»-Finale steigt RTL in das Sonntag-Film-Geschäft ein - Sat.1, RTLZWEI und ProSieben heißt die Konkurrenz.

Dass bei Sat.1 RTLZWEI und ProSieben der Sonntag für Filme reserviert ist, ist klar. RTL hingegen verließ den sonntäglichen Filmvergleich für die letzten sechs Wochen, da sich «Ninja Warrior Germany - Allstars» auf dem Sendeplatz breitmachte. Jetzt ist der Sender aus Köln jedoch zurück. Mit Erfolg? Das wird sich zeigen, denn beginnend mit dem am wenigsten erfolgreichen Film, kommt RLTZWEI zur Sprache. Der Sender aus Grünwald sicherte sich gestern miteine Gesamtreichweite von 0,81 Millionen Zuschauern und damit einen mageren Marktanteil von 2,9 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe konnten 0,33 Millionen Umworbene definiert werden, sodass sich der Sender mit lediglich 4,8 Prozent entsprechendem Marktanteil begnügen musste.Doch RTLZWEI war mit den wenig erfolgreichen Zahlen nicht allein, denn auch bei Sat.1 undschauten lediglich 0,81 Millionen Zuschauer zu. Der Marktanteil glich sich ebenfalls mit 2,9 Prozent, einzig die Zielgruppe machte die bunte Kugel erfolgreicher. Hier konnten leicht bessere 0,4 Millionen Umworbene definiert werden, somit schien der Marktanteil mit 5,8 Prozent etwas freundlicher. Es verblieb also ProSieben und RTL den Sonntags-Film-Sieg unter sich auszumachen. Und es sollte tatsächlich knapp werden, mit jedoch dem besseren Ende für die rote Sieben.RTL sicherte sich mit1,31 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,7 Prozent, in Unterföhring begeisterten sich 1,5 Millionen Zuschauer und daher 5,6 Prozent für. In der klassischen Zielgruppe war der Vergleich jedoch deutlicher. «Jumanji» ließ 0,55 Millionen Umworbene definieren, bei ProSieben ergaben sich deutlich stärkere 0,82 Millionen. In Marktanteilen verglichen, reichte es in Köln zu 8,0 Prozent Marktanteil, Unterföhring setzte sich deutlich mit 12,3 Prozent ab.