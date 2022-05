Das «Hot oder Schrott - Promi Spezial» bringt den Sonntags-Erfolg wieder

Quotennews

Bereits an drei Sonntagen in diesem Jahr schickten VOX die Show «Hot oder Schrott» in die Primetime - von Mal zu Mal lief es schlechter. Also her mit dem «Promi Spezial».

Was tun, wenn offenkundig das Interesse an einer Show sinkt? Nichts an der Show ändern, außer ein paar Prominente einladen und so für mehr Aufmerksamkeit sorgen. So oder so ähnlich wird wohl, das ein oder andere Promi Spezial bei manchen Formaten geplant werden. Ohne weiter in Vermutungen zu versinken, die Fakten sprechen beian Sonntagen eine klare Sprache. Schon am 2. Januar holte die erste Show im neuen Jahr noch gute 1,02 Millionen Zuschauer zu VOX , die zweite Show am 9. Januar landete schon bei 0,9 Millionen, bevor schließlich am 16. Januar noch 0,83 Millionen zuschauten und sich das Format vorerst aus dem Primetime-Sonntags-Programm verabschiedete und der Sender sich auf Ausstrahlungen am Dienstag beschränkte.Und das mit Erfolg, denn bis zuletzt am 19. April holte die 20:15 Uhr-Folge des Formats bei VOX noch gute 1,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an Land. Dennoch, ein Monat Pause und jetzt gibt es das. Und der Reichweiten-Erfolg sollte zurückkehren. Das «Promi Spezial» sicherte VOX gute 1,22 Millionen Zuschauer, wenn auch der Marktanteil mit 4,8 Prozent kein allzu glorreicher ist. Dennoch konnte vor allem auch die Zielgruppe mit 0,55 Millionen Umworbenen und daher mit einem Marktanteil von 8,7 Prozent überzeugen.Besser lief es in diesem Jahr, egal, ob an Sonntagen oder Dienstagen, für die Show bei VOX noch nie. Einzig die Ausgabe am Dienstag, dem 15. März, lieferte mit ebenfalls 0,55 Millionen Zuschauern und identischen 8,7 Prozent Marktanteil eine vergleichbare Leistung. In Sachen Gesamtreichweite war die damalige Platzierung mit 1,19 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,3 Prozent jedoch etwas weniger erfolgreich.