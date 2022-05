Rudern und Springreiten im Zweiten

Quotennews

Beginnt langsam das Sommer-Loch im TV? Nicht ganz! Das ZDF kontert mit Sportereignissen!

Außerhalb von Olympia nur Fußball im deutschen Fernsehen? Weit gefehlt. Das ZDF schickte gestern mitundzwei wenig präsentierte Sportarten ins Rennen, wobei der «World Rowing Cup» lediglich zusammengefasst ausgespielt wurde. Die kurze Zusammenfassung ergatterte 0,92 Millionen Zuschauer und damit einen eher schwachen Marktanteil von 6,6 Prozent im ZDF-Programm ab 15:45 Uhr. Die jüngeren Zuschauer blieben mit 0,15 Millionen und einem Marktanteil von 4,7 Prozent ebenfalls eher dünn besetzt. Doch dann sorgten die Springreiter für Besserung.Ab etwa 16:00 Uhr wurde live im ZDF dasaus Hamburg-Klein Flottbek übertragen. Neben dem grandiosen Erfolg von Cassandra Orschel verfolgten 1,14 Millionen Zuschauer das Spektakel, der Marktanteil erstarkte also wieder auf 7,8 Prozent. Auch die jüngeren Zuschauer ließen sich nun mehr blicken, mit 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen ergaben sich 6,1 Prozent am entsprechenden Markt. Bei der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz aus dem Ersten gab es keinen Live-Sport, dafür die klassischeDie holte um 19:15 Uhr jedoch starke 2,55 Millionen Zuschauer zur blauen Eins, der Marktanteil von 10,8 Prozent überschattete also die Leistungen des ZDF . Auch bei den jüngeren Zuschauern war das Erste mit 0,58 Millionen und einem Marktanteil von 11,6 Prozent deutlich stärker vertreten.