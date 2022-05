Stühlerücken bei «Unter Uns»

TV-News

Gleich drei Darsteller verlassen im Juni die tägliche RTL-Soap.

Nachdem in diesem Jahr mit Kai Noll und Jo Weil bereits zwei neue Darsteller in der Schillerallee eingezogen sind, hat RTL nun angekündigt, dass drei Darsteller die Daily-Soapverlassen werden. Bereits in dieser Woche macht Mirja du Mont, die in der Serie Mareike Ott verkörpert, Schluss. In der Serie zwingt sie ihre Krankheit die Schillerallee zu verlassen. Du Mont wird am 2. Juni in Folge 6.879 das letzte Mal auftreten. „Ich nehme hier echt so viele Menschen mit, die mir ans Herz gewachsen sind. Meine Zeit in der «Unter uns»-Familie war ein Traum. Als alle bei meiner letzten Szene applaudiert haben und mit Blumen kamen, war ich so gerührt und dankbar“, blickt die Schauspielerin auf ihren Abschied.Auch ihr Spielpartner Constantin Lücke, der als Till Weigel auftritt, wird die Sendung verlassen.Er ist in Folge 6.890 am 20. Juni das letzte Mal zu sehen. Lücke freut sich nun auf andere Rollen in seiner Karriere: „Verschiedene Rollen zu spielen, gehört nun mal zum Leben des Schauspielers dazu, aber man geht immer ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Gerade weil wir uns bei «Unter uns» so gut verstehen. Aber das Schöne und Intensive an meiner Geschichte ist, dass bei Till die Liebe siegt.“ RTL schließt nicht aus, dass es für Lücke eine Rückkehr zu «Unter Uns» geben kann.Wenige Tage zuvor verabschiedet sich auch Yannick Meyer alias Serienneffe Conor Weigel von der Daily-Soap. Nach langem Kampf gegen seine Drogensucht geht der Serien-Charakter in Folge 6.886 am 14. Juni in die Entzugsklinik. „Ich finde meine Rolle echt spannend und vor allem komme ich wirklich jeden Tag gerne ans Set, weil hier echt ein Haufen feiner Leute arbeitet. Man bleibt auf jeden Fall in Verbindung, aber jetzt bin ich gespannt auf neue Projekte“, so erklärt Meyer.„Ein Kommen und ein Gehen ist eine willkommene Abwechslung für unsere Geschichten, und es bringt auch immer eine Portion Neugier mit sich. Dennoch sind unsere langjährigen Figuren ein beständiger Garant für unsere Zuschauer:innen immer wieder auf bekannte und beliebte Gesichter zu treffen.", sagt Guido Reinhardt, Produzent bei UFA Serial Drama, das die Soap für RTL produziert.