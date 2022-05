Primetime-Check

Wie lief es für das Finale von «Davina & Shania»? Konnte Birgit Schrowange beim neuen Sender überzeugen? Was hatten die Öffentlich-Rechtlichen zu bieten?

Mit 4,18 Millionen Zuschauern überzeugte Das Erste die meisten Zuschauer am Montagabend.sammelte ab 20:15 Uhr Markanteile von 16,2 Prozent bei allen sowie 10,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.kam danach noch auf 2,86 Millionen Zuschauer, was Markanteilen von 14,3 und 9,6 Prozent entsprach. Das ZDF setzte auf den Film, den 2,86 Millionen ab Dreijährige nicht verpassen wollten. Damit belegte man unterdurchschnittliche 10,9 Prozent des Gesamtmarktes. Mit 0,27 Millionen jungen Zuschauern erzielte der Mainzer Sender eine Sehbeteiligung von mäßigen 4,5 Prozent.undsorgten danach für 3,07 und 1,40 Millionen Zuschauer und für Marktanteile von 12,5 und 10,7 Prozent. Bei den Jüngeren stieg der Wert auf 6,5 und gute 8,6 Prozent.Das gefragteste Programm der Privatsender war. RTL schalteten insgesamt 2,38 Millionen ein, davon aber nur 0,54 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile bewegten sich bei 10,1 und 10,0 Prozent.generierte im Anschluss mit 1,88 Millionen noch eine Sehbeteiligung bei den Umworbenen von 8,8 Prozent.gewann die Zielgruppe mit einem Marktanteil von 15,1 Prozent. Das Staffelfinale der VOX-Sendung verfolgten 1,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Auch bei RTLZWEI stand ein Staffelfinale an:war erneut in einer Doppelfolge zu sehen, die aber mit der Vorwoche nicht mithalten konnte. 0,67 und 0,65 Millionen Zuschauer sorgten für jeweils 2,5 Prozent auf dem Gesamtmarkt. In der Zielgruppe verfolgten beide Episoden je 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige, was jeweils 6,4 Prozent entsprach.Bei Sat.1 startete hingegen das neue Format, was den Auftakt aber gehörig versiebte. Lediglich 0,49 Millionen Zuschauer wollten die von Birgit Schrowange moderierte Sendung sehen, mehr als ein Zielgruppenanteil von katastrophalen 3,0 Prozent war damit nicht zu holen. Etwas besser lief es für ProSieben, wound0,80 und 0,91 Millionen Zuschauer anlockte. In der Zielgruppe steigerten sich die beiden US-Serien auf 6,4 und 7,7 Prozent Marktanteil. Kabel Eins überzeugte mitund0,96 und 0,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Beim werberelevanten Publikum markierte der Unterföhringer Sender Einschaltquoten von ordentlichen 5,4 und starken 9,6 Prozent.