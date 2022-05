«The Essex Serpent»: Eine falsche Schlange bei Apple?

Serientäter

Kann die neue Mystery-Serie mit Claire Danes und Tom Hiddleston auf AppleTV+ überzeugen?

Als diese Geschichte spielt, irgendwann im 19. Jahrhundert, verbrennt man in Essex noch Hexen, wird die Londonerin Cora Seaborne (Claire Danes) gewarnt. Ihr Ehemann ist vor kurzem an einer mysteriösen Krankheit verstorben, nachdem er eine rettende Operation des Arztes verweigert hatte. Dieser Arzt gilt als Koryphäe, denn er will der erste sein, der an einem menschlichen Herzen operiert, auch wenn er dazu gegen die Widerstände der medizinischen Universität kämpfen muss, die befürchtet, dass ihr Ruf den Bach hinuntergehen könnte, wenn diese sehr gefährlichen Eingriffe mit den hohen Todesraten bekannt werden. Aber er will nicht aufgeben und, wenn es ihm gelingt, in die Geschichtsbücher der Naturwissenschaften eingehen.In der Witwe Cora findet er dabei eine Schwester im Geiste, und sie ist wohl die einzige Frau in diesem Serienuniversum, die sein Geschenk, ein präpariertes Herzgewebe, zu schätzen weiß. Coras Steckenpferd sind biologische Forschungsarbeiten, und als sie Wind davon bekommt, dass in Essex eine mysteriöse Schlangenart aufgetaucht ist, der anscheinend Kinder zum Opfer fallen und die die örtlichen Dorfbewohner für den Fleisch gewordenen Teufel halten, kann nichts sie davon abhalten, dorthin zu fahren, auch wenn die Gegend nicht zuletzt wegen all der Hinterwäldler, die dort leben, ziemlich unwirtlich ist.Dort angekommen, findet sie ein Dorf im Nebel vor – im wahrsten wie im übertragenen Sinne des Wortes, schließlich sind wir in England. Doch auch wenn in die Kirchenbänke Schlangen und Drachenköpfe eingeritzt sind, was unzweifelhaft daraufhin deutet, dass die Gemeinde schon seit Jahrhunderten mit den Überbleibseln der Dinosaurier zu leben scheint, ist Priester Will Ransome (Tom Hiddleston), der sich um seine Schäfchen mit viel Fürsorge kümmert, ein Skeptiker, und will an den Spuk nicht glauben. Cora dagegen erwartet nichts weniger als eine Sensation des Tierreichs, auch wenn das Dorf unter der mysteriösen Kreatur wohl sehr leiden müssen wird.Diese Serie basiert auf einem Roman von Sarah Perry aus dem Jahr 2016, der unverhofft in England zu einer kleinen Sensation wurde, vielleicht weil er sehr auf der Höhe der Zeit erzählt, was diese Serienadaption von AppleTV+ auch gerne ins Streaming-Universum überträgt. Es gibt schließlich nicht viele bekannte Naturwissenschaftlerinnen aus dem 19. Jahrhundert, die sich in der Männerwelt durchsetzen konnten und dafür doppelt so schwer kämpfen mussten. Mit der von Claire Danes überzeugend gespielten Cora will diese Serie ihnen allen wohl ein Denkmal setzen. Als Kontrastprogramm zu ihrem gewalttätigen Ehemann, der ihr einmal mit einem glühenden Schüreisen eine Schlange in den Hals gezeichnet hat, wird ihr der feinfühlige Dorfpastor aus Essex zur Seite gestellt, der an allem und jedem zweifelt, und so ein bisschen der Gegenpol zur Besessenheit von Cora sein soll, die unbedingt an die Sensation glauben will. Leider bleibt dabei oft die Spannung etwas auf der Strecke.