Amazons «One Mic Stand» debütiert Mitte Juli

TV-News

Neben Karl Lauterbach werden auch Mats Hummels, Christoph Kramer, Motsi Mabuse, Fahri Yardim und Lorena Rae ein Comedy-Programm performen.

Amazons Streamingsparte Prime Video hat einen Starttermin für das im vergangenen Oktober angekündigtegefunden und gleichzeitig weitere Teilnehmer genannt, die von erfahrenen Comedians auf ein Stand-up-Programm vorbereitet werden. In der deutschen Adaption des indischen Originals werden die Fußballprofis Christoph Kramer und Mats Hummels von Harald Schmidt gecoacht. Michael Mittermeier bereitet «Let’s Dance»-Jurorin Motsi Mabuse auf ihren Auftritt vor, während Moderator des Formats Teddy Teclebrhan ein Pärchen mit Schauspieler Fahri Yardim bildet. Außerdem tut sich Torsten Sträter mit Model Lorena Rae zusammen.Bereits bekannt war, dass Hazel Brugger dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach bei dessen Auftritt unter die Arme greift ( Quotenmeter berichtete ). Dieser absolvierte den Comedy-Exkurs noch vor seiner Ernennung zum Gesundheitsminister. Zu sehen gibt es die fünfteilige Reihe, in der die Prominenten zum ersten Mal einen Stand-up vor einem größeren Publikum performen, ab dem 15. Juli bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst stellte alle fünf Folgen auf einen Schlag zur Verfügung.Neben den Auftritten der Comedy-Laien begrüßt Tedros ‚Teddy‘ Teclebrhan und die 15-köpfige Showband das Publikum. Zwischen Ausschnitten aus den Coaching-Sessions der Teams begeistert der Anarcho-Comedian das Publikum „mit exklusiven Performances, schlüpft in unterschiedlichste Rollen und beweist sein Talent als Entertainment-Allrounder mit einer mitreißenden Bühnenshow“, wie es in der Ankündigung heißt. Nach den Auftritten von Lauterbach, Mabuse und Co. performen auch die Comedians selbst eine Stand-up-Routine. Die Amazon Original Show wurde im Herbst 2021 aufgezeichnet und von Leonine Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert.