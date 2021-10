«One Mic Stand»: Karl Lauterbach macht Stand-Up-Comedy

Köpfe

Der SPD-Politiker bestätigte, dass er an der deutschen Adaption des indischen Comedy-Formats für Amazon Prime Video Witze erzählt hat.

Dass man Karl Lauterbach eine gewisse Medienaffinität zusprechen kann, ist mit der Corona-Pandemie klar geworden. Seit dem Beginn der Corona-Krise ist der SPD-Gesundheitsexperte in Talk-Shows omnipräsent gewesen und gab unzählige Interviews. Nun stand er erneut auf der Bühne, wie er der ‚Bild‘-Zeitung bestätigte. Er ist Teil des Amazon-Comedy-Formats, das der Streamingdienst des Versandhauses im kommenden Jahr adaptiert.Das Original-Format stammt aus Indien und sieht vor, dass verschiedene Prominente, die nichts mit der Comedy-Branche zu tun haben, von Comedians gecoacht werden, um am Ende ein Stand-Up-Programm auf der Bühne vorzutragen. Die Teilnehmer hielt Amazon bei der Ankündigung vor drei Tagen noch unter Verschluss und nannte mit Teddy Teclebrhan, der auch als Moderator fungiert, Harald Schmidt, Torsten Sträter, Michael Mittermeier und Hazel Brugger nur die Coaches. Letztere soll laut Lauterbach dessen Coach gewesen sein.„Ich stand mit meiner Freundin Hazel Brugger auf der Bühne. Sie versucht, mich dabei von einer Comedy-Karriere zu überzeugen“, so der SPD-Politiker. Die ‚Bild‘ berichtete, dass die Dreharbeiten am Tag der Bundestagswahl stattfanden. Durchaus passend, schließlich hatten die Sozialdemokraten am Wahlabend auch den größten Grund zum Lachen, denn die SPD wurde zur größten Fraktion gewählt und stellt künftig wohl mit Olaf Scholz den Kanzler.