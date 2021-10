«Das Sommerhaus der Stars» hält Performance

Quotennews

Gegen «The Voice of Germany» schlug sich die Seapoint-Produktion bei RTL recht gut. Doch auch die Konkurrenz von Das Erste und ZDF waren groß.

In dieser Woche startete der in Köln ansässige Fernsehsender RTL die sechste Staffel von. Die ersten beiden Episoden schlugen sich zwar gut, blieben aber hinter den früheren Erfolgen zurück. Jeweils 13,9 Prozent wurden bei den Werberelevanten gemessen, die Reichweiten 1,77 sowie 1,84 Millionen waren neue Tiefstwerte.Mit drei Folgen pro Woche legt sich RTL wirklich ins Zeug. Klappt die Eventprogrammierung über sechs Stunden Sendezeit an drei Tagen? Am Donnerstag liefen zeitgleich eine erfolgreiche Krimi-Wiederholung im Ersten, die Erfolgsserie «Mein Freund, das Ekel» beim ZDF und «The Voice of Germany» bei ProSieben . Mit der dritten «Sommerhaus»-Episode verbuchte RTL 1,75 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr somit einen neuen Tiefstwert ein, der aber marginal ist. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 6,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sorgte man für 0,75 Millionen und 11,5 Prozent.Um 21.15 Uhr enttäuschtemit Frauke Ludowig. 1,28 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil lag bei 4,9 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,47 Millionen ermittelt, sodass man nur auf 7,1 Prozent kam. Um 22.15 Uhr standan, das von Pinar Atalay moderierte Format kam auf 6,1 Prozent bei den jungen Menschen.Zwischen 22.35 und 23.15 Uhr startete das erste von drei geplanten, das mit 0,64 Millionen Zuschauern nicht überzeugte. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 0,23 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei 5,2 Prozent. Diebleiben mit 0,32 Millionen Zuschauern weiter ein Rohrkrepierer, die Panel-Show mit Sarah Valentina Winkhaus ergatterte lediglich 5,8 Prozent Marktanteil bei den Jungen.