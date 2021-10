Blockbuster-Battle

Ein fürchterliches Monster, ein fürchterlich chaotisches Klassentreffen und ein fürchterlicher Film - wenn man der allgemeinen Kritik Glauben schenken darf. Wer holt sich den Sieg in diesem fürchterlichen Battle?

(RTL, 20:15 Uhr)Die 21-jährige Literaturstudentin Anastasia Steele soll für die Universitätszeitung den Unternehmer Christian Grey interviewen. Zu Beginn kann sie sich der arroganten Art des attraktiven Milliardärs noch erwehren, doch die Treffen werden häufiger und schließlich lädt er sie zu sich nach Hause ein. Ana entwickelt Gefühle für den geheimnisvollen Mann und langsam entwickelt sich eine Affäre zwischen den beiden. Mit ihm taucht Anastasia in eine Welt ein, in der Sex und Leidenschaft mit Fesseln und Peitschen einhergehen. Immer mehr lässt sie sich auf BDSM-Spiele ein, wobei sie sich eigentlich mehr Nähe und eine tiefere Beziehung erhofft. Trotzdem führt sie weiterhin statt einer romantischen, eine vertraglich geregelte Sex-Beziehung, in der Christian seine Dominanz auslebt. Allmählich erkennt aber auch er, dass er mehr für Ana empfindet. Als sie eines Tages erfahren möchte, was die härteste Bestrafung sei, die er zu bieten hat, geht er jedoch zu weit. Quotenmeter fand in der Kino-Kritik deftige Wort: „So prickelnd und authentisch wie der Geschmack eines aromatisierten Billigkondoms.“Quotenmeter.de: 1Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDb User Rating: 4(ProSieben, 20:15 Uhr)Bildgewaltige Fortsetzung des Monsterabenteuers "Godzilla" von 2014: Der Öko-Terrorist Alan Jonah möchte die Titanen auf der Erde entfesseln und entführt deshalb die Wissenschaftlerin Dr. Emma Russell, die ein System erschaffen hat, um mit den Urzeitmonstern zu kommunizieren. Als in der Antarktis daraufhin der dreiköpfige Drache King Ghidorah freikommt, taucht Godzilla auf, um seinen Erzfeind zu bekämpfen. Die Quotenmeter-Kritiker hatten sich vom Kinofilm vor zwei Jahren etwas mehr erhofft und fragte, wessen Nerv das streckenweise im Vordergrund stehende Drumherum an Staub, Funken und Strahlen bei der Monster-gegen-Monster-Action eigentlich treffen sollte.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Ein großes Highschool-Klassentreffen steht an - und alle sind wieder mit dabei: Jim und Michelle haben ein zweijähriges Kind, seitdem herrscht im Bett tote Hose. Finch ist ein internationaler Jet-Setter und Lebemann. Aus Oz ist ein richtiger Star geworden, Heather ist mit einem Chirurgen, der sich in der Midlife-Crisis befindet, liiert. Kevin führt eigentlich eine glückliche Beziehung, bis er seine Ex-Freundin Vicky wieder trifft. Der einzige, der sich gar nicht verändert zu haben scheint, ist Sexprotz Steve Stifler. Kaum sind sie alle wieder zurück in ihrem Heimatort East Great Falls, da geht das Chaos auch schon los. Jim trifft auf die heiße Kara, die ihn nach ihrer Geburtstagsfeier betrunken an den Rand der Ehekrise führt. Stifler legt sich inzwischen mit ein paar Jugendlichen an und veranstaltet eine heiße Party, bei der die Fetzen fliegen. Ebenfalls mit dabei: Stiflers verführerische Mutter und Jims Vater, der immer noch am liebsten ganz offen über Sexualität spricht.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 7