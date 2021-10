7,57 Millionen Fernsehende sehen Sieg der deutschen Elf gegen Rumänien

Quotennews

Insgesamt lag man auf dem Gesamtmarkt ganz knapp hinter der Werten der vergangenen Partie zurück. Trotzdem freute sich RTL über den Tagessieg.



In den letzten Monaten waren bereits die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Lichtenstein, Armenien sowie Island bei RTL zu sehen gewesen. Am gestrigen Abend lief hier auch die Übertragung des nächsten Schritts auf dem Weg zur WM-Qualifikation. Die neue Elf von Hansi Flick traf in Hamburg auf das rumänische Team. Nach einer frühen Führung durch die Gegner, entschied das deutsche Team die Partie mit Toren von Gnabry und Müller schließlich noch für sich. Als Kommentatoren für den Sender waren Marco Hagemann und Steffen Freund im Einsatz.Ab 20.15 Uhr zeigte RTL den Countdown vor dem Spiel, für welchen sich bereits 2,83 Millionen Fernsehende interessieren. Zu Beginn der Primetime lag der Marktanteil somit bei hohen 10,5 Prozent. Auch bei den 0,94 Millionen Jüngeren war eine Quote von 16,3 Prozent möglich. Mit dem Anpfiff stieg die Reichweite auf 6,07 Millionen Fußballfans und sehr starke 21,6 Prozent Marktanteil. Mit 1,74 Millionen Umworbenen wurden in der Zielgruppe nun herausragende 26,3 Prozent gemessen.Für die vergangenen Partie gegen Island hatten zuletzt bis zu 7,63 Millionen Fernsehende eingeschalten und somit einen überzeugenden Marktanteil von 32,0 Prozent eingefahren. An diesem Abend vergrößerte sich das Publikum in der zweiten Halbzeit auf 7,57 Millionen Neugierige, so dass nun ausgezeichnete 30,4 Prozent Marktanteil eingefahren wurden. Die 2,08 Millionen Werberelevanten hoben die Sehbeteiligung auf bis zu 32,3 Prozent. Im Anschluss sendete RTL noch die Highlights und Zusammenfassung der anderen Spiele, für welche noch 2,43 Millionen sowie 0,69 Millionen jüngere Zuschauer einschalteten. Der Marktanteil lag nun bei starken Werten von 14,9 und 16,1 Prozent.