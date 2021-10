Spaß oder Crime? Show oder Krimi? ARD oder ZDF?

Quotennews

Der Klassiker am Samstagabend! ARD-Show oder ZDF-Krimi? Das Ergebnis zeichnete sich wie gewohnt ab. Das ZDF dominant!

Die Story schreibt sich mittlerweile fast wie von selbst. Wenn auch das Erste in den letzten Wochen beispielsweise mit «Tina Mobil» dem ZDF starke Konkurrenz bot, die Krimis am Samstagabend dominieren auf ganzer Linie. So auchin der gestrigen Primetime, doch wie so oft begann der ZDF-Siegeszug bereits am Vorabend mit. Die Folge aus dem Jahr 2017 erspielte dem Zweiten bereits 2,8 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,6 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergaben sich 0,15 Millionen Interessierte und damit ein Marktanteil von 5,9 Prozent.steigerte das Interesse in allen Kategorien und hielt die Zuschauerzahl bei 3,54 Millionen, wobei sich der Marktanteil 15,9 Prozent verschob. Die jüngeren Zuschauer blieben bei 0,2 Millionen und 4,7 Prozent stehen, bevor es an die Primetime ging. Dort besorgte «Theresa Wolff: Home Sweet Home» die beste Reichweite des gesamten TV-Tages mit 7,02 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil zeigte damit dominante 27,0 Prozent an und auch bei den Jüngeren zeigten sich Erfolge. Mit 0,62 Millionen Zuschauern und einem entsprechenden Marktanteil von 11,1 Prozent, kann man in Mainz zufrieden sein. Und das Erste?Das Erste versuchte sich mit der Klassiker-Show. Die Show mit Moderator Guido Cantz generierte gute 3,87 Millionen Zuschauern und so einen guten Marktanteil von 15,8 Prozent. Bei den jüngeren reichte es mit 0,87 Millionen 14- bis 49-Jährigen für 16,1 Prozent am entsprechenden Markt und damit sogar für den Tagessieg. Alles somit gute Werte, jedoch sprechen über sieben Millionen ZDF-Zuschauer schlicht und ergreifend für sich. Die 20-Uhr «Tagesschau» hatte mit "nur" 4,91 Millionen Zuschauern ebenfalls bereits bessere Tage gesehen, wenn auch der Marktanteil exzellente 20,0 Prozent anzeigte. Hier ergab sich die absolut beste Reichweite der 14- bis 49-Jährigen mit 1,1 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,8 Prozent.