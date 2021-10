Boxen, DTM, Football und Fußball! Der Samstags-Sport

Quotennews

Wer am Samstag etwas länger ausschlafen konnte und vielleicht erst am 13 Uhr den Fernseher einschaltete, der konnte direkt die sportlichen Highlights des Tages erleben!

Den sportlichen Beginn machte ab 13:00 Uhr die Berichterstattung der DTM auf Sat.1 sicherte sich mit dem Live-Event vom Norisring 0,37 Millionen Zuschauer und damit respektable 4,7 Prozent Marktanteil. Mit wiederum 0,11 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und einem Marktanteil von 6,2 Prozent darf auch zufrieden genickt werden. Die nächsten beiden Highlights überschnitten sich etwas. Ab 18:00 lief im Ersten die Übertragung der Frauen-Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim, während etwa zur gleichen Zeit bei ProSieben Maxx begann.Klarer 18:00-Uhr Sieger ist das Erste mit dem Frauenfußball! 1,52 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 9,0 Prozent sprechen eine deutliche Sprache und zeigen den anhaltenden Aufwind im Frauenfußball. Mit 0,16 Millionen jüngeren Zuschauern gewinnt das Erste jedoch eher keinen Blumentopf, wenn auch der Marktanteil mit 5,5 Prozent keinesfalls schlecht war. Das erwähnte College Football-Spiel zwischen den Oklahoma Sooners und den Texas Longhorns zog in der Spitze 0,21 Millionen Zuschauer an, während sich hiervon 0,11 Millionen der Zielgruppe zusprechen ließen. Die Marktanteile hierzu gaben 0,9 und 2,1 Prozent an.Spät am Abend zeigte das Erste dann erneut ein sportliches Angebot mit mehreren Box-Kämpfen. Den Ringkämpfen folgten ab 00:00 Uhr 1,28 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil auf 12,9 Prozent klettern ließ. Jüngere Zuschauer waren zu dieser Zeit 0,16 Millionen anwesend, ein Anteil von 6,3 Prozent am Markt. Mit diesen letzten Highlights zeigt sich, dass tatsächlich das Duell der Bayern-Frauen gegen die Damen der TSG Hoffenheim an diesem Tag das erfolgreichste Sport-Event war. Weiter so!