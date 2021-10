Free-TV-Premiere von «Godzilla II» oder «Fifty Shades of Grey»?

Quotennews

Die Zuschauerzahl war bei ProSieben und RTL sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe beinahe gleichgroß. Quotenmäßig war dies für RTL jedoch alles andere als ein Erfolg.



ProSieben und RTL lieferten sich am Sonntagabend ein Filmduell, welches ProSieben zumindest auf dem Gesamtmarkt für sich entschied. Gezeigt wurde die Free-TV-Premiere des Actionfilms, wofür sich 1,68 Millionen Fernsehende interessierten. Somit lag der Marktanteil bei einem starken Wert von 6,1 Prozent. Bei den 0,77 Millionen Jüngeren wurden zudem gute 10,8 Prozent gemessen. Mit dem Science-Fiction-Filmerhöhte sich die Quote bei einem Publikum von 0,73 Millionen Menschen auf herausragende 8,0 Prozent. Auch bei den 0,29 Millionen Umworbenen war eine Verbesserung auf hohe 11,4 Prozent Marktanteil möglich.RTL hielt mit dem Erotikdramaund überzeugte 1,64 Millionen Fernsehende. Auch wenn man damit nur knapp hinter der Konkurrenz lag, bedeutete dies für den Sender maue 5,8 Prozent. Die 0,79 Millionen Werberelevanten schoben sich knapp an ProSieben vorbei und sicherten sich ein passables Ergebnis von 10,6 Prozent. Auch tagsüber stand der Sender nicht allzu stark da. Ab 17.30 Uhr startete die erste Folge von. Die zweite Ausgabe wurde dann nach «RTL Aktuell» ab 19.05 Uhr gezeigt. Es schalteten 0,80 und später 1,19 Millionen Fernsehende ein. Der Marktanteil lag somit bei niedrigen 4,7 sowie 4,5 Prozent. Auch in der Zielgruppe wurden lediglich magere 6,7 und 7,7 Prozent verbucht.Zur Primetime hatte auch RTLZWEI zwei Filme zu bieten. Los ging es mit der Komödie, für welche 0,74 Millionen Fernsehende einschalteten. Hier wurde ein solider Marktanteil von 2,6 Prozent eingefahren. Die 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen übertrafen den Senderschnitt und landeten bei guten 5,7 Prozent. Mitverkleinerte sich das Publikum auf 0,50 Millionen Menschen, während die Quote auf hohe 3,5 Prozent wuchs. Auch bei den 0,25 Millionen Jüngeren war eine Steigerung auf 6,6 Prozent zu erkennen.