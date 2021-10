«Guidos Wedding Race» geht zum Auftakt völlig unter

Quotennews

Das neue Format sorgte in der ersten Woche nicht für den gewünschten Erfolg. Bei Kabel Eins legte hingegen die Dokusoap «Trucker Babes» zu.



Im neuen VOX-Formattreten drei Paare gegeneinander an, um am Ende ihre Traumhochzeit mir Guido Maria Kretschmer feiern zu dürfen. In fünf verschiedenen Stufen müssen sie hier unter Beweis stellen, wie gut sie als Paar funktionieren. Die vielfältigen Aufgaben sind genau auf das jeweilige Brautpaar zugeschnitten. Die Sieger dürfen sich am Ende darauf freuen, dass der Designer dem Brautkleid und Anzug seinen persönlichen Schliff verleiht und die Eheringe entwirft. Zudem wird Guido die Traurede halten.Zunächst sendet VOX zwei Ausgaben des neuen Formats sonntags zur Priemtime. Mit dem Auftakt am gestrigen Abend überzeugte der Sender jedoch vorerst nicht. Lediglich 0,57 Millionen Fernsehende fanden auf dem Sender und verbuchten somit nicht mehr als schwache 2,3 Prozent. Die Sendung ging vor allem bei den 0,14 Millionen Umworbenen baden. Hier wurden miserable 2,2 Prozent Marktanteil gemessen. Das Magazinsorgt für gewöhnlich für starke Werte am späten Abend. Doch ohne Rückenwind kamen die 0,38 Millionen Interessenten hier nur auf akzeptable 3,8 Prozent. Die Quote bei den 0,05 Millionen Jüngeren stürzte auf mickrige 1,7 Prozent ab.Bei Kabel Eins war die Dokusoapin der Vorwoche in die neue Staffel gestartet. Nach einem Auftakt, der noch reichlich Luft nach oben ließ, vergrößerte sich das Publikum in Woche zwei zumindest auf 0,97 Millionen Menschen. Somit kletterte auch der Marktanteil von zuletzt annehmbaren 2,9 auf solide 3,3 Prozent. Bei den 0,36 Millionen Werberelevanten wurde ein passabler Wert von 4,6 Prozent ermittelt.