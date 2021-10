ZDF-Drama zieht am Finale der Nations League vorbei

Quotennews

Das Interesse am Endspiel zwischen Spanien und Frankreich war nicht besonders groß. Dies verhalf «Ella Schön» zum Primetimesieg.



Im Finale der Nations League trafen am gestrigen Abend Spanien und Frankreich in Mailand aufeinander. Das spanische Team siegte im Halbfinale gegen den Europameister Italien, der zuvor seit 37 Spielen ungeschlagen gewesen war. Die französische Mannschaft drehte die Halbfinalpartie von einem 0:2-Rückstand noch auf 3:2. Durch den Siegtreffer von Mbappé setzte sich das französische Team im Finale schließlich mit 2:1 durch. Das Erste sendete ab 20.15 Uhr und hatte Bastian Schweinsteiger als Experten mit dabei.Für dasschalteten zu Beginn 2,58 Millionen Fernsehende ein, so dass ein annehmbarer Marktanteil von 9,1 Prozent verbucht wurde. Die 0,54 Millionen Jüngeren kamen auf eine gute Quote von 7,4 Prozent. Mit dem Anpfiff erhöhte sich das Interesse schließlich auf bis zu 3,25 Millionen Sportfans. Der Marktanteil von 11,8 Prozent lag knapp über dem Senderschnitt. Bei den 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden hohe 9,0 Prozent Marktanteil verbucht. Im Anschluss an die Partie blieben noch 1,09 Millionen und 0,29 Millionen jüngere Interessenten für dasdran. Dies entsprach einer Sehbeteiligung von mauen 7,4 sowie guten 7,7 Prozent.Dem ZDF gelang es somit das Sonntagabendduell für sich zu entscheiden, was aufgrund des übermächtigen «Tatorts» nur sehr selten möglich ist. Das Familiendramaüberzeugte 4,84 Millionen Zuschauer, was einem hohen Marktanteil von 16,0 Prozent entsprach. Das jüngere Publikum war mit 0,66 Millionen Menschen genauso groß wie im Ersten zur Zeit des Fußballspiels. Hier wurden starke 8,4 Prozent Marktanteil verbucht.