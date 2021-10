ESPN-Reporter startet Late-Night bei HBO

US-Fernsehen

Bomani Jones soll dem Disney-Network ESPN allerdings erhalten bleiben.

Die amerikanischen Fernsehzuschauer kennen Bomani Jones durch viele ESPN-Shows, doch von Disney wechselt der Sport-Moderator nun zu HBO. Der Pay-TV-Sender hat eine neue wöchentliche Late-Night-Serie bestellt, in deren Mittelpunkt Jones steht und die ab dem nächsten Jahr in New York produziert werden soll.soll aktuelle Themen aus der Welt des Sports beleuchten. Es wird davon ausgegangen, dass Jones bis Anfang nächsten Jahres bei ESPN unter Vertrag bleibt, und er hat am Donnerstag über Twitter angedeutet, dass er weiterhin mit dem Disney-Sportmedienriesen zusammenarbeiten wird, insbesondere mit seinem Podcast "The Right Time". Es wird erwartet, dass er weiterhin Beiträge zu Sendungen wie «Around the Horn» und «Debatable» leisten wird."Bomani ist einer der einzigartigsten Journalisten, die heute arbeiten", sagte Nina Rosenstein, Executive Vice President of Programming bei HBO, in einer Erklärung. "Er ist jemand, der versteht, dass es bei Sportgeschichten oft um Ethnie, Politik, Wirtschaft und Geschlecht geht, und er sieht eine breitere Perspektive, die über das Geschehen auf dem Spielfeld hinausgeht. Wir sind begeistert, mit ihm zusammenarbeiten zu können und wissen, dass «Game Theory» provokative, aufschlussreiche und lustige Geschichten liefern wird, die man in den populären Medien nicht allzu oft zu hören bekommt."