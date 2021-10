Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Das Sommerhaus der Stars»? Punkteten Sat.1 und VOX mit Spielfilmen?

Das Erste war am Donnerstag sehr gefragt: Die Wiederholung vonwollten sich 6,34 Millionen Menschen nicht entgehen lassen, danach verzeichnetenund2,89 sowie 2,10 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 22,9, 11,7 und 10,5 Prozent. Beim jungen Publikum standen 10,7, 6,0 und 7,0 Prozent auf der Uhr.Eine Doppelfolge vonbrachte 3,41 und 3,82 Millionen Menschen zum ZDF, die Marktanteile lagen bei mittelmäßigen 12,4 und 13,8 Prozent. Beim jungen Publikum sah es mit 7,0 und 8,6 Prozent gut aus. Das halbstündigeinformierte 4,85 Millionen Zuschauer, es wurden 19,2 Prozent bei allen sowie 10,6 Prozent bei den jungen Menschen verbucht.Fast drei Stundenwollten sich 2,14 Millionen Menschen nicht entgehen lassen, ProSieben sicherte sich mit 0,99 Millionen Werberelevanten 16,1 Prozent Marktanteil. Bei RTL kam bis 21.15 Uhr, die Seapoint-Produktion sorgte für 1,75 Millionen Zuschauer und 11,5 Prozent bei den jungen Leuten. Der einstündige Talk danach erzielte noch 1,28 Millionen, in der Zielgruppe waren 7,1 Prozent dabei.verfolgten zum Auftakt 0,50 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen sorgte man für schlechte 3,3 Prozent. Die Sendungstartete mit 0,56 Millionen Zuschauer, bei den jungen Leuten sorgte man für 4,3 Prozent.lockte 1,46 Millionen Zuschauer zu Sat.1, in der Zielgruppe verbuchte man starke 13,1 Prozent. VOX setzte hingegen auf, der Film holte 0,94 Millionen Zuschauer und unterdurchschnittliche 5,3 Prozent in der Zielgruppe.