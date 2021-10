Apple bestellt zweite «Foundation»-Staffel

US-Fernsehen

Der Streamingdienst ist von der Performance der Serie begeistert.

Nach nur drei ausgestrahlten Episoden haben die Verantwortlichen von AppleTV+ entschieden, das Formatin eine zweite Staffel zu schicken. Die epische Science-Fiction-Serie, die auf den gleichnamigen Geschichten von Isaac Asimov basieren, wird freitags ausgestrahlt. Die Hauptdarsteller sind Jared Harris und Lee Pace sowie Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton und Alfred Enoch.Wir sind begeistert, dass das weltweite Publikum die fesselnde, spannende und atemberaubende Thrill-Ride-Serie «Foundation» so begeistert aufgenommen hat", sagt Matt Cherniss, Programmchef von AppleTV+. "Wir wissen, wie lange die Fans dieser geliebten Asimov-Geschichten darauf gewartet haben, dass sein kultiges Werk als visuell spektakuläre Event-Serie zum Leben erweckt wird, und jetzt können wir es kaum erwarten, in der zweiten Staffel noch mehr von der vielschichtigen Welt, der fesselnden Erzählung und dem atemberaubenden Aufbau der Welt zu zeigen."In der Serie sagt Dr. Hari Seldon (Harris) den bevorstehenden Untergang des Imperiums voraus, woraufhin er sich mit einer Gruppe treuer Anhänger in die Weiten der Galaxie begibt, um die «Foundation» zu gründen und zu versuchen, die Zukunft der Zivilisation wiederherzustellen und zu bewahren.