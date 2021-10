Dave Chappelles Netflix-Special wird kritisiert

US-Fernsehen

Gleich zwei Organisationen beschweren sich darüber, dass er Trans-Personen verunglimpft.

Der Komiker Dave Chappelle tappte einmal mehr in einen Skandal. Bei seinem Special namensäußerte er sich abfällig über die LGBTQ+-Gemeinschaft. In der neuen Ausgabe macht der Comedian explizite Witze über Trans*Frauen und verteidigt frühere abfällige Kommentare von Persönlichkeiten wie der «Harry Potter»-Autorin J.K. Rowling und dem Rapper DaBaby.In einer Erklärung wies GLAAD auf das Muster der abfälligen Witze hin und sagte, dass "Chappelles Marke zum Synonym für die Verhöhnung von Trans-Personen und anderen marginalisierten Gemeinschaften geworden ist"."Mit dem Jahr 2021 auf dem Weg, das tödlichste Jahr in den Vereinigten Staaten für Transgender-Personen zu werden – von denen die Mehrheit schwarze Transgender-Personen sind – sollte Netflix es besser wissen", sagte der Geschäftsführer der National Black Justice Coalition, David Johns, in einer Erklärung. "Die Aufrechterhaltung von Transphobie führt zu Gewalt. Netflix sollte «The Closer» sofort von seiner Plattform nehmen und sich direkt bei der Transgender-Community entschuldigen."