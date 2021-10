Sat.1-Rankingshow vor dem Filmeabend bei ProSieben und RTLZWEI

Quotennews

Der Sender zeigte zwei Wiederholungen der Clipshows und erzielte hiermit zumindest zufriedenstellende Ergebnisse.



Sat.1 versuchte erst gar nicht mit einer Show mit der Übertragung der WM-Qualifikation bei RTL mitzuhalten, sondern setzte auf die Wiederholung zweier Rankingshows. Zur Primetime schalteten 1,22 Millionen Neugierige fürein, was dem Sender noch immer zum gefragtesten der privaten Sender hinter RTL machte. Gemessen wurde ein akzeptabler Marktanteil von 4,5 Prozent. Die 0,37 Millionen Umworbenen kamen noch auf eine mäßige Quote von 5,8 Prozent.überzeugten im Anschluss noch 0,89 Millionen Fernsehende. Somit stieg der Marktanteil auf solide 5,0 Prozent. Auch bei den 0,29 Millionen Jüngeren war eine Verbesserung auf annehmbare 6,2 Prozent zu erkennen.Die Komödielockte 0,79 Millionen Zuschauer zu ProSieben . Für den Sender bedeutete dies jedoch lediglich maue 2,9 Prozent Marktanteil. Die Quote bei den 0,53 Millionen Werberelevanten lag zumindest bei passablen 8,3 Prozent. Mitging man jedoch im Anschluss baden. Die verbleibenden 0,39 Millionen Fernsehenden ergatterten nur noch schwache 2,2 Prozent. Die 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen stürzten auf ein mieses Ergebnis von 3,8 Prozent.RTLZWEI bewegte mit dem Actionfilm0,72 Millionen und 0,31 Millionen Jüngere zum Einschalten. Insgesamt sicherte sich der Sender somit solide Werte von 2,6 sowie 4,8 Prozent. Ab 22.25 Uhr legte man mitnoch deutlich zu. Bei einem Publikum von 0,57 Millionen Menschen erhöhte sich der Marktanteil nun auf sehr hohe 4,2 Prozent. Die 0,28 Millionen Umworbenen ergatterten nun eine starke Sehbeteiligung von 7,6 Prozent.