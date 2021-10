ZDF-Abend trotz Fußballkonkurrenz auf hohem Niveau

Quotennews

Die Krimiserien ließen sich vom Qualifikationsspiel bei RTL nur wenig einschüchtern. Am späten Abend holte das «ZDF Magazin Royale» seit langem die besten Werte.



Bereits in den vergangenen beiden Wochen hatte die neue Krimiserieim ZDF überzeugt. An diesem Abend musste das Format jedoch gegen deutlich stärkere Konkurrenz an als es sonst an einem Freitagabend üblich ist. Und tatsächlich drückte das parallele WM-Qualifikationsspiel das Ergebnis auch auf den bislang schwächsten Wert. Dennoch hielt man sich mit 5,21 Millionen Fernsehenden und starken 19,0 Prozent Marktanteil weiterhin sehr gut. Zum Vergleich: zuletzt hatten 5,27 sowie 5,36 Millionen Neugierige eingeschalten. Die 0,41 Millionen holten gute 6,7 Prozent.Währendlief, war die Partie bei RTL gerade an in vollem Gange. Hier blieben noch 4,32 Millionen Zuschauer für die Krimiserie dran und verbuchten weiterhin hohe 15,6 Prozent. Am deutlichsten fiel der Rückgang somit bei den 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen aus. Hier blieben noch solide 5,3 Prozent Marktanteil übrig. Auch diebüßte im Verglich zur Vorwoche an Reichweite ein, überzeugte aber weiterhin 3,81 Millionen Neugierige. Dies entsprach einer hohen Sehbeteiligung von 17,5 Prozent. Bei den 0,94 Millionen jüngeren Zusehenden standen hervorragende 16,6 Prozent Marktanteil auf dem Papier.Dassetzte in der vergangenen Woche aus und sorgte nun an diesem Freitag für die besten Werte seit dem Start der neuen Staffel Anfang September. 1,90 Millionen Begeisterte erhöhten auf einen passablen Marktanteil von 11,3 Prozent. Und auch in der jüngeren Gruppe ging es mit 0,72 Millionen Interessenten und 16,0 Prozent nach oben.hielt noch 0,84 Millionen und 0,33 Millionen Jüngere vor dem Bildschirm. Während auf dem Gesamtmarkt maue 7,1 Prozent gemessen wurden, waren bei den 14- bis 49-Jährigen weiterhin sehr starke 10,2 Prozent möglich. In beiden Fällen war dieses Resultat das beste seit April.