Samstagabend ist Filmzeit! Doch welcher Streifen räumte ab?

Vier Spielfilme gingen in die gestrige Primetime - drei lieferten sich ein äußerst enges Rennen! An wen geht die Film-Krone?

Der Film-Vergleich zum Samstagabend spielte sich zwischen ProsSieben, Sat.1 VOX und RTLZWEI ab. Unterföhring schickteins Rennen, Grünwald entschied sich für. Bei VOX blieb es spannend mit, während es mitbei Sat.1 etwas für die ganze Familie gab. Beginnend mit dem vierten Platz und deutlichem Abstand zu den anderen drei Mitbewerbern zeigte sich RTLZWEI und der Katastrophen-Filmabend. Lediglich 0,59 Millionen Zuschauer entschieden sich für das Programm, wodurch sich ein Marktanteil von 2,3 Prozent einspielte.Noch schlimmer prägte sich jedoch das Ergebnis in der Zielgruppe. Hier schalteten lediglich 0,09 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil von 1,6 Prozent ist somit kaum erwähnenswert. Besser lief es in allen Belangen für VOX mit «3 Days to Kill». Insgesamt schalteten 0,93 Millionen Zuschauern ab drei Jahren ein und es konnten hiervon wiederum 0,3 Millionen Zuschauer der Zielgruppe zugesprochen werden. Die Marktanteile präsentierten sich damit bei 3,7 Prozent insgesamt und 5,4 Prozent am Markt der Zielgruppe.Richtig knapp wurde es dann im Rennen um Platz eins. Ohne die vorliegenden Zahlen auf mehrere Nachkommastellen untersuchen zu wollen, erspielten sich beide Sender mit ihren Filmen 1,02 Millionen Zuschauer. Der Film der roten Sieben war knapp 20 Minuten länger, wodurch der Marktanteil 4,1 Prozent anzeigte und Sat.1 lediglich auf 4,0 Prozent kam. Leichter Vorteil ProSieben also. Die Entscheidung fiel folglich mit dem Ergebnis der Zielgruppe und «Chaos im Netz» schaffte es mit 0,48 Millionen Zuschauern auf "nur" 8,6 Prozent Marktanteil. Etwas besser, und damit reicht es zum Sieg, lief es für «Man lernt nie aus». 0,52 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 9,4 Prozent holen ProSieben den Film-Sieg des Abends.