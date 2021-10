«Sendung mit der Maus»: Annette Frier beerbt Günter Dybus

TV-News

Annette Frier wird am Sonntag die neue Stimme des bekannten Maus-Vorspanns.

Seit dem 12. November 1972 leitet Günter Dybus mit den Worten „Lach- und Sachgeschichten, heute mit…“ immer sonntags dieein. Das wird sich am kommenden Sonntag, 10. Oktober, nun ändern, denn dann gibt er das Mikrofon an Schauspielerin Annette Frier ab, die fortan den Vorspann sprechen wird.„Ich bin Maus dem Häuschen! Die Vorfreude auf meinen neuen Job ist Elefanten-groß…“, wird Frier in einer Mitteilung des für die Kindersendung verantwortlichen WDR zitiert. Die Komikerin ist kein völlig neues Mitglied der Maus-Familie. Ihre Stimme ist schon in den „Zwei-Minuten-Märchen“ zu hören, einer Animationsserie mit Kurzfassungen bekannter Märchen, die seit 2019 Teil der «Sendung mit der Maus» ist.In der kommenden Sendung wird Günter Dybus ein letztes Mal zu hören sein – gemeinsam mit Annette Frier. Die beiden sind dann auch in den Lach- und Sachgeschichten zu sehen, denn Dybus schlüpft in die Rolle eines Prüfers beim TÜV in der „Früher-/ Heute-Geschichte“, während Frier das neueste „Zwei-Minuten-Märchen: Das Biest, das alles bestimmen wollte“ erzählt. Am Ende der Sendung wird dann der Staffelstab offiziell übergeben.