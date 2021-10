Sky erhöht Verfügbarkeit von Sky Ticket

Vermischtes

Der Streamingdienst des Pay-TV-Senders ist nun auf dem Magenta TV Stick und dem Fire TV Stick 4k Max von Amazon verfügbar.

Wie das Unternehmen Sky Deutschland am Freitag mitteilte, ist der Streamingdienst Sky Ticket von nun an auch auf dem Fire TV Stick 4K Max verfügbar. Damit vergrößert sich die Verfügbarkeit des Dienstes nochmals. Im Frühjahr haben einzelne Amazon-Produkte begonnen, Sky Ticket auszuspielen. Im Sommer kamen weitere Fire-Produkte hinzu.„Mit der Möglichkeit, Sky Ticket auf Amazon Fire TV-Geräten zu streamen, erfüllen wir einen sehr wichtigen Kundenwunsch. Ich freue mich, dass wir auf diese Weise noch mehr Menschen Zugang zu unserem Sky Ticket-Service geben können“, sagte Charli Kumar, Senior Vice President von Sky Ticket, bereits im März während der ersten Fire-Welle.Bereits seit Donnerstag, 7. Oktober, ist die Sky Ticket App auch auf dem Magenta TV Stick verfügbar. Der erleichterte Zugang zum On-Demand-Dienst sei der nächste Schritt in der langjährigen Partnerschaft zwischen Sky Deutschland und der Deutschen Telekom. Die Verfügbarkeit der Sky Ticket App für den Telekom Media Receiver und die MagentaTV Box soll darüber hinaus zu einem späteren Zeitpunkt folgen.