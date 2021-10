«Westwall»: ZDF thematisiert rechtsextremen Terror in sechsteiliger Event-Serie

TV-News

Die Serie mit Emma Bading in der Hauptrolle richtet sich vornehmlich an ein junges Publikum, weswegen im ZDF vorerst nur die ersten beiden Folgen zu sehen sein werden.

Das ZDF hat für den 20. November den Start der sechsteiligen neoriginal-Event-Seriein der ZDFmediathek angekündigt, die sich um die Polizeischülerin Julia Gerloff (Emma Bading) dreht, deren Leben außer Kontrolle gerät, als sie sich in den geheimnisvollen Nick (Jannik Schümann) verliebt. Als sie nach der ersten Liebesnacht ein riesiges Hakenkreuz auf seinem Rücken entdeckt, beginnt sie, zu recherchieren, und erkennt bald, dass sie nur eine Marionette in einem viel größeren Plan ist. Sie folgt einer Spur tief in die Wälder der Eifel zu den verlassenen Bunkern des Westwalls. An der alten Verteidigungs¬anlage aus dem Zweiten Weltkrieg findet die Polizeischülerin den Unterschlupf von Terroristen – mit denen sie mehr verbindet, als sie ahnt.Die Story der Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Benedikt Gollhardt, der auch das Drehbuch zur Serie schrieb und als Creative Producer fungierte. Regisseurin Isa Prahl inszenierte die sechs Episoden, Sabine de Mardt, Andreas Bareiss und Rainer Marquas agierten als Produzenten. Sven Petersen war Producer. Neben Emma Bading und Jannik Schürmann spielen in weiteren Rollen unter anderem Jeanette Hain, Devid Striesow, Kostja Ullmann und David Schütter.„Mit «Westwall» präsentieren wir Ihnen eine neue, junge Serie für die Mediathek. «Westwall» ist eine spannende, temporeiche Event-Miniserie, die ein wichtiges politisches Thema behandelt: den Rechtsextremismus, erzählt aus der Sicht einer jungen Polizistin, die entdeckt, wer ihre Mutter wirklich ist. Nach dem Roman von Benedikt Gollhardt hat die Regisseurin Isa Prahl eine zeitgemäße Serie inszeniert, die die Nutzer*innen – hoffentlich – in ihren Bann zieht“, erklärt Heike Hempel, Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm/Serie II und stellvertretende Programmdirektorin des ZDF Um dem jungen Publikum gerecht zu werden, setzt das ZDF vor allem auf die Ausspielung in der Mediathek. Bei ZDFneo gibt es alle Folgen am 7. und 8. Dezember ab 21:45 Uhr jeweils im Dreierpack zu sehen. Im ZDF-Hauptprogramm plant man derzeit die ersten beiden Folgen am Samstag, den 27. November, ab 21:45 Uhr zu zeigen.