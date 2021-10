«WandaVision»-Spin-off mit Kathryn Hahn geplant

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Disney+ hat eine neue Serie in Entwicklung gegeben.

Disney+ und die zu Disney gehörenden Marvel Studios haben sich geeinigt, dass es einen Ableger von «WandaVision» geben soll. Die Hauptrolle wird mit Kathryn Hahn besetzt, die ihre Rolle der Agatha Harkness wieder aufnehmen würde. Wie bei allen Projekten, die die Marvel Studios produzieren, sind die Storys bis zur Erstausstrahlung stets geheim.«WandaVision»-Chefautorin Jac Schaeffer würde als Autorin und ausführende Produzentin an dem Projekt mitwirken. Sollte das Spin-off realisiert werden, wäre es das erste Projekt, das Schaeffer mit Marvel in Angriff nimmt, seit sie im Mai einen Gesamtvertrag mit Marvel und 20th Television unterzeichnet hat.In «WandaVision» spielte Hahn zunächst die Rolle von Agnes, Wandas und Visions neugieriger Nachbarin, bevor sich herausstellte, dass sie in Wirklichkeit Agatha, eine mächtige Hexe, war.