Wer ist Literatur-Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah?

Hintergrund

Mit Ausnahme von Bob Dylan und Peter Handke sind zuletzt zahlreiche unbekannte Schriftsteller ausgezeichnet worden. Im vergangenen Jahr ging beispielsweise der Preis an Louise Glück.

Abdulrazak Gurnah hat den Literaturnobelpreis 2021 gewonnen, teilte die Schwedische Akademie am Donnerstag, 7. Oktober 2021 mit. Die Richter lobten "sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten".Der 73-jährige tansanische Autor lebt in Großbritannien. Seine Muttersprache ist Swahili, aber Englisch wurde seine literarische Sprache. Er ist der erste Nobelpreisträger aus Tansania.Zu Gurnahs gefeierten englischsprachigen Romanen gehören "By the Sea", "Desertion" und "Paradise", die für den Booker Prize und den Whitbread Prize nominiert wurden. Die Richter stellten fest, dass "seine Geschichten durch die Präsenz des Korans oder der ‚Arabischen Nächte‘ gekennzeichnet sind und sein Englisch mit Spuren von Swahili, Arabisch, Hindi und Deutsch übersät ist." Er ist Autor von zehn Romanen, zuletzt "Afterlives" (2020).In einer Erklärung sagte die Akademie: "Gurnahs Hingabe an die Wahrheit und seine Abneigung gegen Vereinfachung sind auffallend. Seine Romane schrecken vor stereotypen Beschreibungen zurück und öffnen unseren Blick auf ein kulturell vielfältiges Ostafrika, das vielen in anderen Teilen der Welt unbekannt ist."Anders Olsson, der Vorsitzende des Nobelkomitees, sagte Reportern in Stockholm, das Komitee habe Gurnahs Arbeit seit Jahrzehnten verfolgt. "Gurnahs reisende Charaktere in England oder auf dem afrikanischen Kontinent befinden sich in der Kluft zwischen den Kulturen, zwischen dem zurückgelassenen und dem kommenden Leben", sagte Olsson, "indem sie sich Rassismus und Vorurteilen stellen, sich aber auch dazu zwingen, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen, oder eine Biografie neu zu erfinden, um Konflikte mit der Realität zu vermeiden."Olsson bemerkte, dass Gurnahs Ton "desillusioniert und oft nüchtern ist", aber "er ist ein mitfühlender Beobachter des menschlichen Dilemmas", insbesondere in seinen Porträts von jungen Waisen und schwarzen Frauen.Gurnah war 18 Jahre alt, als er nach dem Aufstand auf Sansibar 1964 als Flüchtling nach England kam. Olsson sagte: "Seine frühe Abreise erklärt die zentrale Rolle des Exils in all seinen Werken, aber auch seinen Mangel an Nostalgie für ein primitiveres vorkoloniales Afrika. Seine Arbeit gibt uns ein lebendiges und sehr genaues Bild eines anderen Afrikas, das vielen Lesern nicht so bekannt ist: ein Küstengebiet im und um den Indischen Ozean, das von Sklaverei und wechselnden Repressionsformen unter verschiedenen Regimen und Kolonialmächten geprägt ist."Im vergangenen Herbst hieß es in einer Rezension von "Afterlives" im Guardian, Gurnah bittet uns zu überlegen, "was zu retten ist, wenn eine der Folgen des Kolonialismus der bewusste Ausschluss einer afrikanischen Perspektive aus den Archiven ist? Wie erinnern wir uns, wenn wir nicht wissen, was gelöscht wurde?"Im Jahr 2001 hieß es in einer Rezension von Gurnahs "By the Sea" in der Washington Post, der Schriftsteller habe "eine bemerkenswerte Stimme geschaffen, die bescheiden, würdevoll und weise zugleich ist". Bevor Gurnah seine Lehrtätigkeit aufgab, war er Professor an der University of Kent in Canterbury. Bücher des in Tansania geborenen Schriftstellers Abdulrazak Gurnah werden in der Schwedischen Akademie in Stockholm ausgestellt, nachdem der Autor als Gewinner des Literaturnobelpreises 2021 bekannt gegeben wurde.Der Literaturpreis wird als Anerkennung für das Werk eines Autors verliehen - nicht für ein bestimmtes Buch. Der Preis ist mit rund 1,14 Millionen US-Dollar dotiert.