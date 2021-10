«Bones - Die Knochenjägerin» so gut, wie zuletzt im Mai

Quotennews

Die Kult-Serie «Bones - Die Knochenjägerin» schaffte es in der gestrigen Primetime erstmals seit Mai eine Zuschauer-Marke zu knacken. Zudem lief es in der Zielgruppe!

Der gewöhnliche Serien-Mittwoch bei VOX verläuft im Normalfall relativ unspektakulär.den ganzen Abend, führt selten zu Jubelsprüngen beim Publikum. Doch gestern zeigte sich, dass in der Crime-Sendung durchaus Potenzial stecken kann. Mit 1,05 Millionen Zuschauern ab 21:10 Uhr lieft es für das Ermittlerteam so gut wie zuletzt im Mai diesen Jahres. Bereits zur Primetime schalteten gute 0,92 Millionen ein, es steigerte sich hin zur zweiten Episode etwas. Als Top-Quote des Abends ergab sich mit den 1,05 Millionen Zuschauern ein Marktanteil von 6,5 Prozent.In der Zielgruppe steigerte sich das Format aus der Primetime, welche mit 0,38 Millionen Zuschauern schon gut war, hin zu 0,42 Millionen Zuschauern und damit einem weiteren Bestwert. Das Interesse der 14- bis 49-Jährigen verschaffte VOX am Markt der Zielgruppe einen Anteil von guten 6,5 Prozent. Jedoch gehört auch zur Wahrheit, dass ab 22:00 Uhr jeglichen Zahlen in sämtlichen Kategorien Stück für Stück sanken.Eine weitere Überraschung des gestrigen Abends zeigte sich im starken Film-Abend bei Kabel Eins. Mit 1,33 Millionen Zuschauern sicherte sich Jean Reno mit seineneinen soliden Marktanteil von 5,3 Prozent. In der Zielgruppe schaffte es der Streifen aus dem Jahr 2000 auf 5,6 Prozent Marktanteil bei 0,35 Millionen Zuschauern.