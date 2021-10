«GZSZ»: Lilly wird operiert

Soap-Check

Bei «Rote Rosen» ist der Verkauf der Bochboxen-Firma ein riesiges Thema, das auch viel Geld bringt.

Michi wagt kaum zu hoffen, dass Hendrik seine Schwester Katrin aus dem Koma zurückholen kann. Und tatsächlich entdeckt Hendrik ungewöhnliche Hirnaktivität. Ist das ein Messfehler? Dörte entdeckt beim unerwarteten Treffen ihrer Tochter Anke am Krankenbett den Ehering an ihrer Hand, doch Anke bleibt verschlossen. Jens gelingt dann ein entspanntes Gespräch mit Anke, doch es kommt zum Streit, als Jens eine Lanze für Dörte bricht. Merle und Tatjana machen sich als Trauzeuginnen von Mona und Jens Gedanken zur Hochzeitsfeier und wollen eine Glücksmünze im Brautkleid einnähen – dabei bekleckern sie Monas Kleid mit Kaffee! Dank Dörtes Tipp gelingt die Reinigung und Tatjana zieht zur Kontrolle das Kleid einmal an. Paul ist von ihrer Schönheit überwältigt. Spontan macht er Tatjana einen Heiratsantrag. Ben und Tina wollen mit dem unverhofften Geld aus dem Verkauf der Kochboxenfirma vernünftig umgehen und es anlegen. Doch beide haben Wünsche. Ben träumt von einem Motorrad, Tina von einer Wellness-Reise.Werner übergibt Robert und Lia das Testergebnis. Florian bekommt das Medikament zurück. Gerry will seinen Golftraum nicht aufgeben. Robert und Lia beschließen, so lange wie möglich zu verdrängen, dass ihr Glück vergänglich sein könnte. Bevor Robert zur Scheidung von Eva nach München aufbricht, wirft er symbolisch seinen Ehering in den See, um frei für Lia zu sein. Kurz darauf übergibt Werner den beiden den ungeöffneten Umschlag mit dem Testergebnis. Michael gibt Florian das Antibiotikum zurück, aber bittet ihn eindringlich, dass sein Einlenken nicht an die Öffentlichkeit geraten darf. Als Maja kurz darauf erfährt, dass Florian das Medikament wiederbekommen hat, fällt sie ihm erleichtert um den Hals. Dabei flammen die alten Gefühle wieder auf. Nachdem Gerry den Schlag beim Golfen versemmelt hat, hofft Max, dass sein Bruder seinen Traum, Golfchampion zu werden, wieder aufgibt. Doch Erik ist guter Dinge, dass er Gerrys Nervosität, die in Shirins Anwesenheit aufkommt, abtrainieren kann. Daraufhin meldet sich Gerry zur Platzreifeprüfung bei Werner an, denn er hat bereits eine Idee, was er mit dem Preisgeld kaufen will …Schattenhofer schickt ein Video eines missglückten Gottesdienstes von Burman an den Generalvikar. Wird dieser Schachzug den Pfarrer das Amt in Lansing kosten?Benedikt fürchtet, dass sein Steuerbetrug doch nicht sicher ist. Als sein Magen unter dem Stress rebelliert, sieht die ahnungslose Ute nur einen Ausweg. Als Roberts Warnung vor dem Eindringling Wellen schlägt, sieht Theo sich gezwungen, die Wahrheit zu sagen, und erlebt eine Überraschung. Weil Easy und Ringo sich wegen des Nachnamens nicht einig werden, spielen sie den Ball weiter: Ihr zukünftiger Adoptivsohn Julius soll die Entscheidung treffen.Marie hat das Gefühl, in ihrem neuen Leben endlich angekommen zu sein. Ihre gute Arbeit im Social Media Bereich ist auch anderen aufgefallen. Derweil bietet Simone Moritz und Chiara einen Vertrag für ihr Konzept an. Die beiden können es kaum glauben und sind überglücklich. Nun scheint niemand sie mehr aufhalten zu können.Als sich rausstellt, dass Lilly operiert werden muss, schlägt Nazan vor, die OP mit dem Roboter zu machen. Lilly ist mehr als skeptisch, auch weil ihr noch die Worte von Nazans Ex-Freund Thomas im Ohr sind, der von Problemen berichtet hat. Yvonne gibt sich stark und bittet Nina, sie weiter ganz normal zu behandeln. Auch wenn es Nina schwerfällt, verspricht sie es Yvonne und schlägt einen Frauenabend mit Katrin vor.Für Frederick und Amir geht ein Traum in Erfüllung, sie bekommen ein Pflegekind auf Probe. Doch Nicolas ist alles andere als pflegleicht und entpuppt sich für die beiden schnell zum Albtraum. Nina hadert mit ihrer neuen Rolle als Alleinerbin und Chefin des Hofes, scheint daran doch ihre ganze Familie zu zerbrechen. Auch Freund Ben bekommt Ninas Überforderung zu spüren. Als Vicky auftaucht, scheint sich die Strafarbeit für Doro und Robin vorerst erledigt zu haben und die beiden hoffen voller Vorfreude auf eine mega Party, während Vicky ganz andere Pläne mit den Neuen hat…Als Leonie frühmorgens erfährt, dass Franzi von nun an wieder zusammen mit Nico die Leitung der Tanzschule übernehmen wird, ist sie geschockt. Sie weiß nicht, ob sie es ertragen wird, das verliebte Pärchen nun ständig um sich zu haben. Leonies Befürchtung bestätigt sich kurz darauf beim Training, so dass sie kurzerhand erklärt, nicht weiter für den Contest zur Verfügung zu stehen und flüchtet. Als Franzi sie später aufsucht, um zu erfahren, was das zu bedeuten hat, schiebt Leonie es auf den Druck, ihr mangelndes Talent und natürlich die fehlende Zeit. Sie muss nämlich parallel im Vanity arbeiten und ist danach immer so geschafft. Doch Franzi gibt nicht auf. Als sie Leonie ganz allein im Hof tanzen sieht, spricht sie sie erneut an und bietet ihr an, in der Tanzschule eine Ausbildung als Lehrerin zu machen. Sie ist vielleicht nicht die allerbeste Tänzerin, aber dennoch unglaublich talentiert und leidenschaftlich. Genau solche Leute suchen sie. Leonie ist sprachlos und zwischen ihren Gefühlen hin- und hergerissen. Einerseits hätte sie richtig große Lust dazu und könnte etwas tun, das sie erfüllt, doch andererseits hätte sie dann ständig Nico und Franzi vor Augen.Krätze ist immer noch völlig am Boden zerstört, nachdem Emmi am Freitag von seinem Seitensprung mit Hanna erfahren hat. Sie ist übers Wochenende zu ihrer Mutter gefahren. Am Morgen kommt sie noch mal vorbei, um ihre restlichen Sachen abzuholen. Sie ist zutiefst verletzt und macht ihm klar, dass sie definitiv ausziehen wird. Krätze reagiert erschüttert und fürchtet, dass seine Beziehung nun endgültig am Ende ist. Als kurz darauf Lynn auftaucht und einen verzweifelten Versöhnungsversuch unternimmt, lässt er seinen ganzen Frust und seine Wut an ihr aus. Er wirft sie endgültig vom Hausboot.