Sky enthüllt den Fernseher fürs Internet

TV-News

Bei Comcast ist man sich sicher: Kabel- und Satellitenanschluss werden eines Tages nicht mehr benötigt.

Das zum amerikanischen Medienkonzern gehörende Sky hat in London und München am heutigen Donnerstag den ersten Fernseher vorgestellt, der die Funktionen eines üblichen TV-Gerätes, einer Streamingbox wie die Amazon-Fire-Produkte und das Internet verbindet. Wie für Sky üblich, trägt die Innovation einen eigenen Namen. In London hört das Produkt auf den Namen „Sky Glass“.„Sky Glass“ sind Fernseher in zwei verschiedenen Größen, die ohne Satelliten- und Kabelanschluss auskommen und sich auf das Fernsehen der Zukunft – nämlich Streaming – konzentriert. Schon jetzt ist Sky ein Vorreiter mit seinem Receiver SkyQ, der eine riesige Datenbank zum Streaming anbietet. Inzwischen können auch gesamte Sportkanäle on Demand geschaut werden, die beispielsweise nicht in Kabelnetzen vertreten sind.In Großbritannien hat Sky bereits Vereinbarungen mit Disney+ Amazon Prime Video, Netflix , der BBC und Now getroffen. Die Plattform ermöglicht es sogar, Serien zu schauen, die auf mehreren Plattformen verstreut sind. Welche Unternehmen in Deutschland dabei sind, ist noch nicht klar. Die Geräte können derzeit nur monatlich gemietet werden und sind mit Dolby Atmos-Sound in drei Größen 43, 55 und 65 Zoll erhältlich. Die Markteinführung startet in Großbritannien am 18. Oktober 2021. In Deutschland und Österreich soll die Technik im Jahr 2022 folgen.Mit der Technik hinter „Sky Glass“ baute das Unternehmen einen ernstzunehmenden Konkurrenten zur Plattform von Amazon. Die Preise sind allerdings auch nicht ganz günstig: 13 Pfund (etwa 15 Euro) werden für den 43“-Bildschirm fällig, der die Sky-Kanäle und auch verbundene Streamingdienste wie Peacock und Paramount anbietet. Die 65“-Variante kostet 21 Pfund (knapp 25 Euro), in Verbindung mit weiteren Sendern werden bis zu 39 Pfund (fast 46 Euro) pro Monat fällig."Wir glauben, dass dies der intelligenteste Fernseher auf dem Markt ist", sagte Sky-CEO Dana Strong bei der Präsentation des neuen Produkts am Donnerstagmorgen, bei der sie von Comcast-CEO Brian L. Roberts begleitet wurde. "Die große Idee war es, das Fernsehen und die Rolle von Sky im Wohnzimmer neu zu definieren", sagte Roberts. "Comcast ist seit 60 Jahren im Fernsehgeschäft und es gab einige große Momente, die das Potenzial hatten, transformativ zu sein, und wissen Sie, dies könnte einer davon sein." "Sky Glass" könnte wohl bald auch in den Vereinigten Staaten von Amerika zu haben sein. "Alles, was Sie hier sehen, wird von einer bemerkenswert intelligenten und flexiblen Plattform angetrieben, die es Ihnen mühelos ermöglicht, das zu finden, was Sie lieben", sagte Roberts.