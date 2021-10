«Das Sommerhaus» legt etwas zu

Quotennews

Auch am zweiten Tag gefallen die Zahlen im «Sommerhaus der Stars» nicht wirklich. Dramatisch zeigt sich sicherlich noch keine Tendenz, jedoch könnte es für RTL einen weiteren Dämpfer setzen.

Deroder auchstellte bereits bei der Premiere am Dienstag, dem 05. Oktober, ein ordentliches Chaos auf. Nach kürzester Zeit zeigten die involvierten Promis sichtlich Nerven, gingen auf Konfrontation und sicherten den Zuschauern Trash-TV der feinsten Machart. Zuschauer fanden sich hierfür zum ersten Sendetag 1,77 Millionen und 0,81 Millionen Umworbene. Diese Zahlen überbot der Sender am zweiten Sendetag leicht, wirklich erfolgreich war es hingegen auch nicht.Zum gestrigen Mittwoch schalteten die RTL-Primetime 1,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, wodurch der Sender einen Marktanteil von 7,1 Prozent markierte. Mit den gebundenen 0,89 Millionen umworbenen Zuschauern, erreichte RTL gute 13,9 Prozent am entsprechenden Markt. In Summe also sicherlich kein schlechter Abend für Sender und Show, jedoch macht bereits jetzt der Trend leichte Sorgen. Warum?Bei quasi allen TV-Shows im laufenden Jahr ergab sich ein nicht allzu schlechter Start und in der Folge ein leichtes Nachlassen des Interesses. Setzt sich das beim «Sommerhaus der Stars» so fort, hat RTL keine leichten Wochen vor sich. Vor allem wird das Ergebnis der Zielgruppe nicht ewig über ein schlechtes Gesamtergebnis trösten. Zudem stimmen an Tag zwei offenkundig die reinen Zahlen, jedoch sank insgesamt die Reichweite etwas und in der Zielgruppe konnte der Wert vom Vortag lediglich wiederholt werden. Wirklich besser lief es also nicht.