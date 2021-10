«Better Things» endet mit Staffel fünf

US-Fernsehen

Der Sender FX hat die diversen Meldungen inzwischen bestätigt.

Die Fernsehseriewird mit der kommenden Staffel zu Ende gehen. Dies sagte Pamela Adlon, die die Schöpferin der Serie ist und auch die Hauptrolle spielt. Derzeit wird die finale Runde gedreht, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll. Im Juli 2020 wurde das Format für die fünfte Staffel verlängert, damals bekam Adlon auch einen Exklusivvertrag bei FX.Die Serie erzählt die Geschichte von Sam Fox (Adlon), einer saloppen und alleinerziehenden Mutter und Schauspielerin, die ihre drei Töchter Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) und Duke (Olivia Edward) in Los Angeles großzieht. Sie kümmert sich auch um ihre Mutter Phil (Celia Imrie), eine englische Auswanderin mit fragwürdigen Fähigkeiten, die auf der anderen Straßenseite wohnt. Diedrich Bader, Alysia Reiner und Rebecca Metz gehören zu den wiederkehrenden Darstellern der Serie.Neben «Better Things» gehören «Atlanta», «Dave», «What We Do in the Shadows», «Reservation Dogs» und «Breeders» zu den weiteren aktuellen Comedy-Angeboten von FX.