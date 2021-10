Mit Jan Rasmus an der Spitze: Redseven gründet Doku-Einheit

Köpfe

Der ehemalige Invetigativ-Chef von RTL, Jan Rasmus, soll die neue Einheit der ProSiebenSat.1-Produktionstochter anführen.

Wie das Produktionsunternehmen Redseven Entertainment aus dem Hause ProSiebenSat.1 gegenüber ‚DWDL‘ bestätigte, hat man eine neue Unit gegründet, um sich künftig stärker dem Bereich Journalismus, Dokumentation und Reportage widmen zu können. Sie soll zum Jahreswechsel die Bereiche Entertainment und Fiction ergänzen. Geleitet wird die Einheit dann von Jan Rasmus, der als Executive Producer auftreten wird und so den neuen Bereich aufbauen soll. Rasmus hatte Anfang des Jahres nach 30 Jahren in verschiedenen Positionen RTL Deutschland verlassen. Dort war er zuletzt als Investigativ-Chef tätig.Laut des Berichts besteht dessen neue Tätigkeit vor allem darin, die Entwicklung und Produktion von Reportage- und Dokumentationsformaten mit "journalistischem Hintergrund" zu verantworten. In seiner Zeit bei RTL Deutschland entwickelte er unter anderem die Reportage-Formate «Team Wallraff – Reporter undercover», «RTL-Spezial»-Sendungen mit Steffen Hallaschka und «Das Jenke-Experiment». Jenke von Wilmsdorff kehrte bekanntlich RTL ebenfalls den Rücken und wechselte nach Unterföhring.„Mein Wechsel in die Produktionswelt bringt mich nun direkt dorthin, wo Inhalte und Geschichten entstehen. Das entspricht im Grunde auch dem Prinzip meiner Arbeit: den Zuschauer:innen das Geschehen so nah wie möglich bringen. Daher ergeben sich für mich in meiner neuen Rolle bei Redseven Entertainment ganz neue Möglichkeiten“, wird Rasmus zitiert. „Wir wollen ein Team aus Journalist:innen aufbauen, das für alle Sender und Plattformen hochwertige Reportagen und einzigartige Dokumentationen produziert – und Redseven damit zum Zuhause von Unterhaltung und relevanter Information machen. Ich freue mich, Jobst und sein Team auf diesem neuen Weg zu begleiten und diesen maßgeblich mitzugestalten“, erklärt er weiter.Jobst Benthues, Vorsitzender der Geschäftsführung von Redseven Entertainment, sagt: „Es ist seit jeher unser Anspruch, uns inhaltlich und strategisch ständig in neuen Programmgenres weiterzuentwickeln. Der steigende Bedarf an relevanten, gut recherchierten Inhalten, die gleichermaßen unterhalten und informieren, bietet uns als Content-Macher:innen ganz neue Chancen. Und ich bin überzeugt, dass unsere Kund:innen mit solchen Formaten ihr Profil weiter stärken und das Publikum begeistern können." Daher sei der Aufbau des neuen Bereichs für Benthues ein „logischer nächster Schritt". In Jan Rasmus sieht er die „ideale Besetzung“.