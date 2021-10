«Unbreakable»: RTL schickt Promis auf Grenzerfahrung

TV-News

Der Kölner Sender verspricht mit «Unbreakable – Wir machen Dich stark!» ein „inspirierendes Life Coaching“, das die Zuschauer inspirieren soll.

Im November schickt RTL zehn Prominente auf eine besondere Reise, denn sie sollen sich ihren Problemen, die sie im Leben haben, stellen. Wie der Kölner Sender verrät ist bei allen das Leben in eine Schieflage geraten, die sie bis heute trägt. Auf der Reise in ein fremdes Land sollen die Teilnehmer mithilfe von drei sogenannten „PROs“ zu sich selbst finden. Das Projekt nennt sichund wird ab dem 10. November immer mittwochs zur besten Sendezeit in sechs Kapiteln ausgestrahlt.Mit dabei sind Tänzerin Ekaterina Leonova, Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tawil, Schauspielerin Mimi Fiedler, Degenfechterin Monika Sozanska, Boxerin Susianna Kentikian, Schauspieler Christian Kahrmann, Schauspieler, Künstler und Autor Eric Stehfest, Schauspieler Hardy Krüger Jr., Schauspieler Marvin Linke und Comedian Osan Yaran. Sie werden von Psychologin und Life Coach Nadja Petranovskaja, Zeitsoldat und Nahkampftrainer Markus von Hauff, Berufssoldat Julien Kottysch und Personal Trainer und Kampfsporttrainer Felix Köster bei ihrem Weg hin zu einer bestmöglichen psychischen und physischen Verfassung begleitet. Neben einem militärischen Trainingsprogramm gewähren die Prominenten den Experten auf der psychischen Ebene tiefe Einblicke in ihre Seele. Dabei werde mit anerkannten Methoden gearbeitet, wie der Sender versicherte. Die zehn Kandidaten leben in der Zeit in einem Camp zusammen, was den ein oder anderen wohl ebenfalls ans Limit bringen könnte.«Unbreakable» ist eine Produktion aus dem Hause Seapoint. Vor der linearen Ausstrahlung stehen die ersten beiden Kapitel ab dem 4. November bei RTL+ (derzeit noch TVNow) zum Abruf zur Verfügung. Alle weiteren Episoden stehen jeweils 14 Tage vorab online bereit.