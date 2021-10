Gute Quoten für siebte «Independence Day: Wiederkehr»-Ausstrahlung

Quotennews

Der Spielfilm mit Jeff Goldblum, Bill Pullman und Liam Hemsworth war für die ProSiebenSat.1-Gruppe stets ein Gewinn. Für «Late Night Berlin» war der Spielfilm aber pures Gift.

Der Spielfilm «Independence Day» war für 20th Century Fox – trotz teilweise katastrophaler Story und schwachen schauspielerischen Leistungen – dennoch ein großer Erfolg. Bei Fernsehausstrahlungen wie nach dem dritten Triell bei Sat.1 holte der Film am späten Sonntagabend zehn Prozent Marktanteil. Roland Emmerich drehte auch noch einen zweiten Film, den die ProSiebenSat.1-Gruppe im regelmäßigen Sechs-Monate-Rhythmus wiederholt.erreichte am Dienstagabend erneut ein Millionenpublikum, konnte allerdings nicht an die früheren Erfolge anschließen. Noch im Februar 2021 holte Sat.1 am Sonntag 2,70 Millionen Zuschauer, der Film mit Jeff Goldblum, Bill Pullman und Liam Hemsworth brachte 12,6 Prozent. Bei ProSieben wollten nun 1,70 Millionen Menschen den Streifen sehen, der einen Marktanteil von 6,5 Prozent holte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich 0,66 Millionen, sodass man auf 10,3 Prozent Marktanteil kam.Bereits um 22.35 Uhr ging Klaas Heufer-Umlauf mitauf Sendung. Die Reichweite der jüngsten Folge betrug 0,33 Millionen Zuschauer, die Produktion der Florida TV verbuchte einen Marktanteil von 2,2 Prozent. In der Zielgruppe standen lediglich 0,15 Millionen auf der Uhr, sodass man auf grausige 3,9 Prozent Marktanteil kam.