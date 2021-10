«And Just Like That»: HBO Max zeigt «Sex and the City»-Revival im Dezember

US-Fernsehen

HBO Max Europe soll derweil noch in diesem Monat in Skandinavien, Spanien und Andorra an den Start gehen.

Derzeit finden in New York die Dreharbeiten für das «Sex and the City»-Revivalstatt. Bei einem HBO-Max-Event zum Start von HBO Max Europe verieten die Verantwortlichen am Dienstag nun ein Startfenster, in dem die von Michael Patrick King produzierte Serie an den Start gehen soll. Demnach soll die Ausspielung noch im Dezember dieses Jahres erfolgen.Das Revival folgt Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu den noch komplizierteren Lebenswirklichkeit und Freundschaft in ihren 50ern. Auf ein Comeback von Kim Cattrall als Samantha Jones müssen die Fans unterdessen verzichten. Dafür treten unter anderem Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler als weitere Darsteller auf.Über den Start von HBO Max Europe erfuhr man am Dienstag, dass der Dienst am 26. Oktober zunächst in Skandinavien, Spanien und Andorra an den Start gehen wird. Ab Anfang 2022 wird der Streamer von WarnerMedia dann zusammen mit Portugal in 14 weiteren mittel- und osteuropäische Gebiete ausgerollt, bevor er später im kommenden Jahr in sieben weiteren Ländern auf den Markt kommt.