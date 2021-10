TVNow verlängert «Prince Charming»

TV-News

Die aktuelle Staffel soll nach Angaben des Streamingportals die bisher erfolgreichste sein, weswegen man die Gay-Datingshow noch vor dem Finale der aktuellen Runde verlängert hat.

Das Erfolgsformatschreibt sein nächstes Kapitel! Noch bevor die aktuelle dritte Staffel beim Streamingdienst TVNow (demnächst RTL+) zu Ende gegangen ist, haben die Macher von Seapoint Productions einen Auftrag für weitere Folgen erhalten. TVNow bestellt eine vierte Staffel.Der Schritt überrascht nicht, schließlich erhielt die Sendung 2020 den prestigeträchtigen Grimme-Preis und bekam aufgrund des großen Erfolgs in diesem Jahr auch den lesbischen Ableger «Princess Charming», der kürzlich mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Der RTL-Streamingdienst nannte wie in der Branche üblich zwar keinen genauen Abrufrufzahlen, ließ aber wissen, dass die dritte «Prince Charming»-Staffel die bis dato erfolgreichste auf TVNow sei. Nach sieben erschienen Folgen (Episode acht ging heute an den Start, das Finale ist ab 12. Oktober zu sehen) liege die Premium-Nutzung mehr als 30 Prozent über der Nutzung der zweiten Staffel – betrachtet man die ersten 45 Tage nach Bereitstellung.Ab sofort können sich interessierte Singles, die ihren Traumprinzen kennenlernen wollen, für die vierte Staffel der Sendung bewerben. Zur Feier des Tages stellt TVNow die ersten beiden Folgen der aktuellen Staffel, die sonst hinter der Bezahlschranke liegen, kostenlos für die nächsten sieben Tage zur Verfügung. Eine komplette Free-TV-Ausstrahlung der Staffel soll bei VOX noch folgen. Dort performten die ersten beiden Seasons allerdings weniger stark. Kam die erste Staffel im Frühjahr 2020 noch auf annehmbare 6,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe, standen für Runde zwei im vergangenen Herbst nur noch 4,6 Prozent Marktanteil zu Buche.