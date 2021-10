«Echt?»: WDR zeigt Verbraucher-Reihe mit Donya Farahani

TV-News

Bereits ab der kommenden Woche steht das Verbraucher-Magazin «Echt?» in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Der WDR nimmt ab der kommenden Woche die Nachhaltigkeit verschiedener Produkte genauer unter die Lupe. In dem neuen Verbraucher-Magazinüberprüft WDR-Moderatorin Donya Farahani unter anderem bei E-Autos, CBD-Tropfen und Kleidung aus recyceltem Plastik, ob die Produkte halten, was sie versprechen. Der Startschuss erfolgte bereits am kommenden Dienstag, 12. Oktober, um 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek, einen Tag später strahlt das WDR Fernsehen um 22:15 Uhr die erste Folge aus.„Bei «Echt?» gehen wir jeweils einer Frage aus verschiedenen Perspektiven nach: Hersteller, Kunden, Fachleute, Behörden, Politik – wir hören verschiedene Positionen und stellen kritische Fragen. Tiefer zu bohren und mehr nachzuhaken als in anderen Sendungen hat mir viel Spaß gemacht“, erklärt Donya Farahani das Konzept der Sendung. „Hinter «Echt?» steckt ein engagiertes Team. Wir stellen die Fragen, die sich auch Verbraucher:innen stellen. Missstände zeigen wir auf und konfrontieren die Verantwortlichen damit. Ich habe viel gelernt und war auch ab und zu überrascht“, so die Moderatorin.In der ersten Folge steht die Frage „Alles easy mit E-Autos – Echt?“ im Mittelpunkt. Da die Verkaufszahlen rasant steigen, soll überprüft werden, ob sich eine Anschaffung jetzt schon überhaupt lohnt. Die dreiteilige Serie ist eine Produktion des WDR . Anne Leudts und Dirk Braunleder verantworten dabei die Redaktion. Im Wochenrhythmus erscheint jeweils eine neue Folge online und einen Tag später im linearen Fernsehen. Am 19. Oktober heißt es dann „CBD-Tropfen: ein Mittel gegen Alles – Echt?“, während man am 26. Oktober „Mit Klamotten aus Plastik die Welt retten – Echt?“ fragt.