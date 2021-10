Mäßiges Interesse an «Wie gut ist unser Wasser?»

Quotennews

Danach widmete sich Pia der Amateurporno-Branche, dessen Sitz auf Zypern ist.

Bevor die Fernsehstation VOX in der kommenden Woche Menschen mit Beeinträchtigungen vermittelt, die beispielsweise gehörlos sind, stand an diesem Dienstag noch das Specialauf dem Programm. Die zweistündige Reportage lief zwischen 20.15 und 22.15 Uhr und verhalf dem Fernsehsender zu 0,56 Millionen Zuschauer.2,1 Prozent der Fernsehzuschauer sahen Meeresbiologie und Forschungstaucher Robert Marc Lehmann über die Schulter, der nicht nur unter Wasser Erkenntnisse für die Zuschauer hervorbrachte, sondern auch an Land. Die Produktion sicherte sich 0,29 Millionen Fernsehzuschauer zwischen 14 und 49 Jahre, der Marktanteil belief sich auf weit unterdurchschnittliche 4,4 Prozent.Das Internet vergisst nicht. Ob sich das auch die Menschen zu Herzen nehmen, die in die Amateurporno-Szene einsteigen und mit ihren Schmuddelfilmchen Geld verdienen wollen? Die VOX-Reporterin Pia Osterhaus stellte sich diese und noch viele anderen Frage und spürte in Zypern auch die Betreiberfirmen der Plattformen auf. 0,30 Millionen Menschen verfolgten den Start der zweiten-Staffel, der auf 2,1 Prozent Marktanteil kam. Bei den Werberelevanten wurden 0,09 Millionen ermittelt, sodass ein Marktanteil von grausigen 2,4 Prozent zustande kam.