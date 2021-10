Promi-Auflauf in Bocholt

Hingeschaut

So startet das die sechste Staffel der Reality-Show «Das Sommerhaus der Stars» auf RTL.

RTL ist fies: Statt in eine Finca im Süden Europas mussten die «Sommerhaus»-Promi-Paar-Stars heuer in einem umgebauten Bauernhof bei Bocholt einziehen. Nordrhein-Westfalen statt Portugal. Der rote Teppich vor Campingplatz- und Landidyll-Kulisse. Doch das ist nichts Neues, schon 2020 bewohnten Stars das Haus.Zwölf neue Folgen und acht neue Paaren verspricht RTL beim am Dienstagabend startenden «Sommerhaus der Stars - Kampf der Promi-Paare». Vier Wochen lang an jeweils drei Tagen dürfen die Reality-TV-Personalitys (RTVP) der Medienszene zeigen, wie gut sie mit dem/der jeweiligen PartnerIn eingespielt sind.Mal schauen, wer alles dabei ist: Mola Adebisi, genau: Das war der von VIVA . Kennen nur die Grauhaarigen, aber egal. "Ein Kuhstall ist besser", sagt er über die neue Heimat für die nächste Zeit. Die würde zunächst mal nach Putzen schreien. Partysänger Almklausi zieht mit Ehefrau ein. Mindestens 2,3 Millionen der Zuseher googeln nun nach "Partysänger Almklausi". Ach ja, der. Er weiß, wie die Mama von Niki Lauda hieß...Stephan Jerkel, gar nicht putzig, und Peggy Jerofke kennt man vom Montag auf VOX . Auswanderer, zu denen Deutschland vorübergehend "Welcome Back!" sagt. Samira und Yasin sind angebliche Reality-TV-Personalitys (RTVP), wie auch Mike Cees-Monballijn, der mit Frau Michelle einzieht: Schauspielerin wie auch Janina Korn (mit Theaterregisseur Roland Heitz) oder Sissi Hofbauer, die Transgender-Ikone Benjamin Ryan Melzer dabei hat. Und dann ist da noch das «Unter uns»-Schauspieler Lars Steinhöfel mit Flugbegleiter und Pferde-Akrobat Dominik Schmitt.Haben wir jemanden vergessen? Nein! Was da die Laube unsicher macht, ist natürlich nicht die absolute Creme de la Creme des Deutschen Fernsehens. "Go big or go home!", sagt einer der Bewohner beim Einspieler dennoch. Soll heißen: Fett aufsprechen und vor der Kameras acten, um den Titel zu holen alsPromo-Paar 2021.Apropos Creme: Mike will kein Sushi vom Boden essen. Kein Wunder bei dem Staub - und weil es wohl auch kein Sushi gibt die nächsten Tage. Samira kennt Mola nicht und glaubt, dass er "Mango" heißt. Alles Pfirsich, oder was? Janina ist die Tochter von NDW-Star Peter Schilling, Partner Roland war mal Bestandteil der «Schwarzwaldklinik». Völlig losgelöst von Ärzten verbringen auch diese beiden die nächste Zeit auf dem Land.Nach der ersten Netto-Stunde Sendezeit sind alle Paare vorgestellt. Es kann losgehen. Ja, was eigentlich? Das Zusammenleben, ein bisschen Alltag. Sicher viel Streit, Neid, Missgunst, aber auch kräftige Oberkörper, halbnackte Brüste. Fernsehen halt, wie man und frau es liebt.Michelle war mal mit Mola liiert. Mike erfährt das erst jetzt nach dem Einzug und ist entsetzt. Der erste Aufreger, die ersten Tränen, das erste Kopfschütteln zuhause, weil er den Ex zum Feind erklärt und seiner Frau den Umgang verbietet. Na, das kann ja sauber werden! Wie übrigens auch die viel zu kleine Bude für 16 Personen und Pakete von Ego-Sorgen. Geputzt ist, nun fällt das Wohlfühlen leichter.Roland ist deutlich älter als Janina, dafür hat Michelle schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als Mike. Und mutmaßlich Lift-Vorgänge im Gesicht. Mike macht nochmals seine Abneigung gegen Mola (übrigen auch 15 Jahre älter als Partnerin Adelina) deutlich. Die Kamera filmt Almklausi beim Stuhlgang. Nur gut, dass die erste Nacht naht.Tag zwei im Dschungelcamp.... halt nein: In der Bocholter Waldkolonie: Mike petzt bei Adelina beim morgendlichen Nikotin die einstige Liaison von Mola mit Michelle. Die reagiert gelassen nach dem Motto: Was juckt mich, was nach dem zweiten Weltkrieg war?! Danach schließt Mike seinen Frieden mit dem Ex der Braut, statt ihm das Nasenbein zu brechen.Cathy Hummels und Sylvie Meis... schauen nicht zu, aber die benachbarte Rinderherde. Beim ersten Freiluft-Spiel. Eine Art Hochseilgarten mit Reifen als Parcours zum Bewältigen mit Fragerunde. Wer hat Höhenangst? Nein, Schätzfragen sind es, zu sexuellen Phantasien am Arbeitsplatz und so. Zu Cosenamen, ob Geld sexy macht.Mola teilt wieder zuhause allen mit, dass er mal was mit Michelle hatte. Sehr zum Ärger von Mike, der nun von einer Demütigung seiner Frau spricht. Gibt´s jetzt doch noch auf die Fresse? Getreu dem Motto: "Sag dem Arschloch ´Arschloch´ ins Gesicht!" Axel Schulz lugt schon über den Zaun.Nach 90 Minuten ist klar, dass hier bald jemand explodiert und keine Rose hat für den Kult-Moderator. Kurz bevor Mike Mola im Pool (ja, es gibt einen!) untertaucht, kommt die rettende Werbepause. In Folge zwei soll Mike die Rinder auf Mola treiben oder ihn im Wald aussetzen. Irgend sowas. Für Spannung ist gesorgt beim Promi-Auflauf in Bocholt.