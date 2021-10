Länderspiele bei RTL: Florian König muss weiter pausieren

Köpfe

Seit Ende September pausiert Florian König im Fernsehen, daran wird sich auch in Zukunft zunächst nichts ändern.

Florian König muss seine Fernsehpause aus gesundheitlichen Gründen verlängern und steht demnach auch für RTL während der Länderspiele der «European Qualifiers» nicht zur Verfügung. Seit Ende September muss auch Sport1 auf die Dienste des Sportmoderators verzichten, seit zwei Ausgaben moderiert deshalb «Doppelpass»-Urgestein Rudi Brückner den sonntäglichen Fußballstammtisch ( Quotenmeter berichtete ). Bei RTL wird Florian König von Laura Papendick ersetzt.Papendick ist erstmals bei Länderspielen des DFB-Teams für RTL im Einsatz. Die Elf von Hansi Flick spielt am 8. Oktober gegen Rumänien und drei Tage später gegen Nordmazedonien. Das Hinspiel ging am 31. März in Duisburg überraschend mit 1:2 verloren. Damit tritt Papendick erneut in die Fußstapfen von König, denn die von Sport1 zu RTL gewechselt Moderatorin ersetzte König bei der RTL-Übertragung der Formel 1 im September beim Großen Preis von Monza.Wie lange König ausfallen wird, ist unklar. RTL ließ in einer Mitteilung wissen, dass er „in den kommenden Wochen“ nicht zur Verfügung stehe. Der Kölner Sender ließ gleichzeitig aber auch wissen, dass es sich dabei „um keine schwere Erkrankung“ handele, aber eine kurzfristige berufliche Pause notwendig sei, um seine baldige Genesung sicherzustellen. RTL versicherte, dass man „der Gesundheit des langjährigen Moderators die höchste Priorität“ einräume.